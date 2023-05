Eleições municipais de 2023 em Pisa, resultados ao vivo

Pisa, 15 de maio de 2023 – Eleições Municipais 2023Olha Você aqui resultados diretos para a província Centavo. Centro-direita com Michael Conti À frente, mas é um desafio para a última votação. Há uma votação final 56,5% Uma queda em relação ao ciclo eleitoral anterior (58,4%).

22h10. Confusão em Pisa. Em 85 dos 86 distritos eleitorais em disputa, o prefeito cessante e candidato de centro-direita Michael Conti lidera com 49,96%.

21:52. Paisa, 71 divisões em 86. As distâncias estão diminuindo. Michael Conti liderando com 50,09%. é o seguinte Martinelli com 41,1%.

21:34. Pisa, 63 divisões de 86. Michael Conti Ainda à frente, mas com 50,64% dos votos. é o seguinte Martinelli 40,76% com e Ciccio Aletta 6,48%.

21:04. Pisa, 53 divisões de 86. contas Sempre à frente, mas ligeiramente abaixo (50,94%). Martinelli 40,66%, Ciccio Aletta (6,26%)

20h16. Município de Pisa, 47 de 86 divisões. Prefeito cessante e candidato de centro-direita Michael Conti Aumente as distâncias (51,26%). O candidato de campo amplo (Pd + M5s) está muito atrás Paulo Martinelli (40,38%). Ciccio Auletta é o terceiro com 6,34%.

19:52. 34 das 86 divisões foram estudadas no município de Pisa. por agora Michael ContiA centro-direita continua na liderança com 50,09%. Paulo Martinelli, centro-esquerda, ficou em segundo lugar com 41,68%. Terceiro Ciccio Aletta (6,33%). É cada vez mais convincente risco de votação.

19h18. No município de Pisa, foram estudados 86 24 trechos. Michael ContiA centro-direita ainda está à frente de Paolo Martinelli (51,3%) e da centro-esquerda (40,6%).

19:02. No município de Pisa, 86 das 16 unidades foram pesquisadas. Michael ContiCentro-direita, à frente (50,52%). Paulo MartinelliCentro-esquerda (41,25%).

18:28. 10 das 86 divisões foram pesquisadas no município de Paisa. Michael ContiCentro-direita, frontal (51,09%) está presente Paulo MartinelliCentro-esquerda (40,89%).

17:56. Manuela del GrandeO novo prefeito do município, com apoio de uma coalizão de centro-direita Santa Maria e Monte.

17:43. no município Centavo 1 seção de 86 foi estudada. Michael Conti (48,8%) está atualmente liderando Paulo Martinelli (44,31%).

17:12. Francesco AuriemmaLista Civil, ou seja Montecatini é o novo prefeito de Val di Cesina.

16h23. no município Montecatini Val di Cecina 1 de 3 áreas examinadas. Francesco AuriemmaLista Cívica está à frente (78,5%), seguida por Nádia GianelliCentro-esquerda, (20,0%) e de Emanuele GiovanniniCentro-direita, (1,4%).

15h51. Voto Assegurado nos Municípios: uma País 56,4% (anteriormente 58,5%), Montecatini Val di Cecina 70,8% (anteriormente 65,9%), Santa Maria e Monte 55,4% (anteriormente 56,3%).

15h24. Ainda zero seções foram exploradas.

15:00. As urnas foram fechadas e a contagem começou.

Se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta dos votos válidos (pelo menos 50% mais um), os cidadãos voltam às urnas. cédula Domingo 28 e segunda-feira 29 de maio para um novo confronto entre os dois candidatos mais votados.