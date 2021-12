Molecular, antigênica ou salivar? Aqui está o tampão mais confiável

Hoje em dia, em longas filas em frente a farmácias e drive-ins, a maioria dos italianos atesta um senso de civilidade contra eles próprios e os outros: raça Limpar É sempre essencial, mas haverá mais durante as férias. Agora vamos ver que tipo de absorvente interno anti-Govt são, onde eles podem ser feitos e quais são os mais confiáveis.

Teste molecular

O mais confiável de todos, aquele com a menor margem de erro é, sem dúvida, o buffer Molécula. Claramente, duas amostras retiradas do nariz e da garganta, e depois testadas pelo método RT-PCR, seriam muito incômodas para atingir o RNA do vírus. “ Este teste tem um nível muito alto de sensibilidade e exclusividade, ou seja, a capacidade de identificar indivíduos com vírus positivos é a mais alta possível para identificar com precisão alguns falsos positivos e aqueles sem a doença. “, Nós estudamos Guia Instituto Nacional de Saúde. Os resultados dessa troca são obtidos em média de três a seis horas e se os primeiros sintomas já são suspeitos, se você esteve em contato próximo com uma pessoa positiva, o exame por um profissional de saúde deve ser a primeira escolha neste assunto . Para comunicar-se com pessoas vulneráveis ​​ou para entrar em comunidades fechadas ou hospitais. Geralmente, se você deseja criar um apagamento molecular, você tem que ir a um laboratório de análise ou ao funcionamento do ASL. Você também pode ir a hospitais ou instalações privadas com equipe especializada.

Swabs antigênicos (ou rápidos)

A troca antigênica, também conhecida como Rapid, detecta a presença de proteínas do vírus SARS-Cov-2 na mucosa nasal ou na parte profunda da boca (laringe). Ao contrário da troca nasofaríngea molecular, que busca o RNA do vírus e leva mais tempo, seu efeito já é visível após 15-30 minutos porque seus resultados são muito rápidos. No entanto, infelizmente, sua confiabilidade não é 100%, mas você pode ter falsos negativos. 10 a 25%, dependendo se é feito por especialista, por exemplo, em farmácia ou não “- confirma tudo serviço de entrega Pierangelo Clerici, Presidente da Associação Italiana de Microbiologistas Médicos e da Federação Italiana de Associações Científicas de Laboratórios. Isso significa que as trocas rápidas do tipo “faça você mesmo” darão resultados errados em um dos quatro casos. Isso porque não é fácil fazer você mesmo a amostra orofaríngea do nariz, o que, como sabemos, deve causar algum desconforto. “

No entanto, a última geração é rápida agora. “ Imunofluorescência com leitura microfluídica “E se forem feitos corretamente, parecem ter resultados quase moleculares. Os swabs rápidos são feitos principalmente nas farmácias (como vimos nos últimos dias), mas também é possível solicitá-los nas mesmas configurações das moléculas.Iss, Mas, “ O teste rápido de antígeno requer confirmação por teste molecular “: Na prática, se você for positivo para Rapid, também deverá fazer uma molécula para confirmação.

Testes de saliva

finalmente, o Testes de saliva Mas eles não são recomendados porque não são alcançados. “ Sensibilidade mínima aceitável (capacidade de identificar positivos, ou seja, pacientes) e especificidade (capacidade de identificar negativos) “É por isso que eles estão isentos de testes europeus válidos para obter um passe verde.” A qualidade da amostra de saliva está sujeita a muitas variações, por exemplo, o tempo decorrido de comida ou bebida e troca de boca – Clarice diz – Em geral, esses tipos de testes oferecem menos garantias do que analisar uma amostra de orofaringe nasal. “

Quando você precisa fazer um absorvente interno

Depois de fazer esse panorama, há três casos, apesar de haver vacinação dupla ou tripla, em que é necessário buscar o auxílio de um tampão para ver se é positivo para a doença: contato próximo com o positivo; A presença de sintomas que indicam que uma pessoa pode estar sofrendo de bócio; Prevenção, ou seja, quando encontramos indivíduos vulneráveis, como imunodeficientes, pacientes com câncer ou pacientes transplantados, precisamos ser cada vez mais determinados e não colocar em risco aqueles que estão ao nosso redor. Agora sabemos que mesmo aqueles vacinados com duas ou três doses podem ser infectados, mas a infertilidade é menos comum do que na ausência de cera; Eles podem causar infecções, sim, mas graças aos baixos níveis de anticorpos na vacina e 95% de proteção contra doenças graves.