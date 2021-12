“Coma Spaghetti, Beba Moretti …”. Coro de torcedores do Tottenham para Antonio Conte

“Antonio Conte: Ele come espaguete, bebe moretti e odeia fotografia …. Chelsea “ . Após a vitória de Patrick Vieira por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, os fãs do lado de fora do estádio quiseram homenagear o técnico italiano com um refrão a plenos pulmões.

Já é Count-Mania no norte de Londres. O treinador do Les já se tornou um ídolo dos fãs Tottenham. Não é pouca coisa se a popularidade de seu personagem italiano na música é um estereótipo muito casual com a referência inevitável ao espaguete. Na verdade, o ex-treinador da Inter e da Juventus disse que a emoção que parecia ter se perdido na breve experiência do português Esprito Santo. Para os torcedores do Spurs, Conte já é um deles. Isso pode ser entendido ao mencionar claramente seu passado nas linhas Chelsea, Separado por uma partida acirrada com o Tottenham.

Novo refrão dos fãs do Tottenham para Conte: Antonio Conte,

Ele come espaguete,

Ele bebe Moretti,

Ele odeia o chelsea pic.twitter.com/ZzUlYod1eK – Futebol inglês (@ futebol inglês) 26 de dezembro de 2021

Sem objeções, já podemos ver a mão de Antonio Conte sobre o Tottenham, avançando no ranking, depois que Covit foi interrompido por uma emergência. Liga Premiada. Agora, o Spurs está em quinto lugar, seis pontos atrás de seu amargo rival em quarto lugar.Arsenal, Mas três jogos para se recuperar dos Gunners. Área Liga dos Campeões Parece tão simples. Para continuar a tendência positiva, o Tottenham apelou ao prolongamento com uma deslocação ao Southampton, que se encerra em 2021: vai jogar hoje, terça-feira, 28 de dezembro, às 16h.

Após a vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace, Antonio Conte também falou na Série A sobre microfones. Céu: “Intermediário Campeão de inverno? O estágio é gratificante porque é a continuação de um trabalho que iniciamos e que continuamos da melhor forma agora. Há apenas parabéns, acho que o Inter lançou as bases para ficar por muitos anos.

Em seguida, feche com um pequeno gatilho: “Talvez eu volte um dia e tente mudar as contradições de novo …” . Um retorno Uma ligaO Tottenham, que está fora do White Heart Lane há 61 anos, deve conquistar o título inglês primeiro. Esta será definitivamente a maior conquista de sua vida.

