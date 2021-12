O grande ano novo de 2022 está chegando. Foto de exibição irregular confirmada na véspera de Ano Novo »ILMETEO.it

Clima: o ano novo de 2022 está chegando. Foto visual incomum confirmada no dia de ano novo

Todo o sul será excepcionalmente quente em maio, com montanhas e montanhas, mas também nas planícies, onde a neblina e a fumaça são recordes mundiais.

Final de dezembro e ano novo com grandes novidadesHá uma atualização recente Confiante euEvolução do clima Estamos conversando há alguns dias sobre a parte final de 2021. Véspera de ano novo e véspera de ano novo Na verdade, vamos revelar a você Torção contraditória Ele virá conosco no caminho para o Ano Novo.

Olhos no pulso de uma figura atmosférica particular que geralmente fica longe da Itália durante este período. Em vez disso, um sinal de um tempo de mudança, nos encontraremos agora uma noite Véspera de Ano Novo / Ano Novo Em vez Incomum, Principalmente em algumas de nossas regiões.

A novidade é confirmada pela última atualização e na verdade é sobre todo o tabuleiro de xadrez europeu onde se enfrentam. Duas estatísticas meteorológicas importantes: Um gigante por um lado Tufão tropical subsaariano, Normalmente, o protagonista do nosso verão, por outro lado, as forças do geloUrso russo, Boa maneira de ligar ‘Alta pressão térmica, Que é formado pelo acúmulo de ar gelado nas camadas inferiores, acompanhando uma forte e prolongada dispersão do calor acumulado durante o dia durante a estação fria.

OK então Mau tempo Disto Começo da semana, Parece certo agoraFuracão africano, um bom gigante, Isso afetará muito os últimos dias de 2021 e será capaz de capturar a maior parte do Mediterrâneo.

É aquiTranstorno. Normalmente, essa estatística do clima nos faria companhia no verão, mas este ano ele decidiu exagerar e conseguiu Para subir na latitude Precisamente, qual deveria ser a época mais fria do ano com desvios da média climática + 10/12 C, portanto valores muito semelhantes para o mês de maio nas montanhas e colinas, são definitivamente contraditórios.

Todas as confirmações que esperávamos são agora: portanto, é razoável esperar mais até o final de dezembro. Estabilidade atmosférica forte, Principalmente no centro-sul, com Temperaturas de até cerca de 20 C durante o dia, Como costuma ser o caso nesta temporada, no Norte, pode ser pego por acontecimentos perigosos e assustadores, por outro lado, causados ​​pelo campo anticiclônico. Névoa.

Em dias recentes Ligamos com cautelaEssas perspectivas podem estar sujeitas a mudanças significativas em uma direção ou outra. No entanto, à medida que abordamos este evento consideravelmente agora, as dúvidas são cada vez mais dissipadas. Em severo Argumento Entre o campo anticiclínico pressionando do sul e a descida das correntes de gelo da parte nordeste do velho continente, Parece que vai vencer primeiro: Com Efeitos Na verdade Extraordinário Com o tempo, voltaremos mais profundamente nos dias que virão.

Para concluir, porém, somos obrigados a sublinhar o fenômeno verdadeiramente insidioso e irritante, às vezes nojento, que certamente acontece: uma planície densa se forma nas planícies do norte. Névoa Devido à acumulação catastrófica de poluentes atmosféricos, devido à inversão de calor muito forte, é mais frio nas planícies do que nas montanhas, enquanto a 1500 12 C a 1200 me até 0 ° C em Valpathana. . Talvez você tenha valores Esfumaçado Recorde mundial! Definitivamente europeu!

Anticiclone africano fortalece a Itália: alta estabilidade atmosférica no caminho certo