ID-Alert, primeiro teste na Toscana em 28 de junho

Alerta de TI Um novo sistema de alerta público para informação direta à população que transmite mensagens úteis para telefones celulares em uma determinada área geográfica durante emergências graves ou desastres iminentes ou em andamento. IT-Alert está atualmente em fase de testes. Quando operacional, para determinadas emergências, o Serviço Nacional de Defesa Civil integra sistemas informatizados de informação e comunicação de alerta para informar o público e incentivá-lo a tomar medidas de autoproteção em relação a tipos específicos de risco. e contexto de referência.

O ID-alert, de fato, também se conecta no nível local com os sistemas de alarme existentes, não se salva sozinho, mas é direcionado a um evento específico ou é imediato, permitindo uma entrega rápida. Primeira informação sobre possíveis situações perigosas.

A primeira fase de testes envolverá o envio de uma “mensagem de teste” com o objetivo de apresentar a nova ferramenta e promover um site relacionado que qualquer pessoa interessada em um questionário útil possa preencher para melhorar o serviço no futuro.

A região da Toscana será a primeira região a testar o sistema com o envolvimento direto de todos os cidadãos. A prova para a região da Toscana acontecerá no dia 28 de junho por volta das 12:00

Vídeo da tentativa

https://www.youtube.com/embed/a1y2_MRUDLg

Nenhuma ação é exigida dos destinatários além de ler a mensagem e preencher um questionário no final, que será indicado na mensagem e nos ajudará a aperfeiçoar o serviço antes do processamento operacional. Observe que para o reconhecimento necessário da mensagem, as operações em andamento no telefone serão interrompidas por alguns minutos.

Para mais informações, visite o site nacional dedicado www.it-alert.gov.it Ele será atualizado regularmente e outros canais de distribuição serão adicionados. Também relacionado canal do Youtube Existem alguns vídeos informativos que explicam detalhadamente como funciona.

A plataforma IT-alerta será uma nova ferramenta de comunicação que integrará, mas apenas para determinadas situações em caso de emergência grave, outros canais de informação comuns ao sistema de defesa civil local e em particular a informação que os cidadãos recebem do seu município. Tal como referido na campanha nacional, esta ferramenta será mais útil se os cidadãos estiverem bem conscientes da periculosidade do seu próprio território e das medidas de autoproteção pessoal a adotar em caso de emergência. #IONRISK.

Ajude-nos a divulgar o dia do teste planejado para 28 de junho na Toscana Em seguida, compartilhando conteúdo digital e informando seus contatos diretamente.

Ajude-nos a melhorar o serviço de alerta de TI preenchendo o questionário proposto quando receber uma mensagem de teste.