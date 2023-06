Schlein e Conte juntos novamente: Pd e M5S ficam com Landini

Quando o adversário está em apuros, até mesmo partidas difíceis de aliança podem esperar. Graças à convulsão interna da maioria – pesa a cisão sobre o Mes, o relatório inquérito envolvendo a ministra do Turismo Daniela Santanza – Ellie Schlein e Giuseppe Conte estão tentando (ainda que timidamente) seguir um caminho de reconciliação entre o Pd e o M5S. Depois de um ‘aperitivo eleitoral’ realizado na quinta-feira em um bar no centro de Campobasso em apoio à candidatura geral de Molise Roberto Gravina à liderança, os dois líderes apoiarão uma manifestação organizada pela CGIL em Roma no sábado. Em defesa do direito à saúde e pela revitalização do Serviço Nacional de Saúde. Schlein, Conte e Fratoianni – que também estarão presentes – também falaram sobre a organização do evento durante encontro em Campobasso. A batalha pela saúde pública e mundial é comum, por isso é justo que sindicatos e associações participem juntos da praça.

Às 10 horas, haverá uma reunião na Piazza della Repubblica, depois a procissão chegará à Piazza del Popolo, onde continuarão os discursos do palco e os resultados serão entregues a Maurizio Landini. Conte será acompanhado por alguns parlamentares do M5S para cumprimentar, e Schlein chegará com uma grande delegação, incluindo o líder do partido Stefano Bonacini. “Estarei na praça para proteger a saúde pública, convocarei todos, de Renzi a Calenda a Conte, sobre este assunto. É sobre questões que as alianças podem ser construídas”, promete o governador da Emilia Romagna.

Na verdade, o terceiro pólo não é quadrado. “Em 9 de março, três anos após o ataque do Covid, apresentamos duas propostas extraordinárias para reduzir as listas de espera e os primeiros socorros de emergência. Esperávamos ideias, contribuições, ideias ou pelo menos a possibilidade de um confronto com o governo e as forças da oposição: eles fizeram não viemos, não vamos participar da manifestação da CGIL, mas do NHS Continuamos acreditando que a situação de emergência enfrentada não pode ser resolvida sozinha ou em praças “, explica Carlo Calenda no Twitter e Matteo Renzi e os IV MPs não marcham com o CGIL. Em Messe, então, a oposição estava unida contra a divisão da maioria, mas dividida por mérito. Pronto para votar pela aprovação do acordo Pd e Action-IV. Por outro lado, do M5S, Stefano Patuanelli pede aos democratas que não participem do referendo: “Digo para ficar longe do meu eleitorado e curtir o show. Para ficar no poder – aposta – vão votar nele”.