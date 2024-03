Leo me ligou, aqui para mandar bem | Pioli, outro português da próxima temporada: não levado

O Milan pode contratar outra equipa portuguesa na próxima temporada, sugeriu Leo, com a sua chegada a título gratuito e aqui está quem ele é

O Milan precisa voltar aos trilhos depois de um péssimo desempenho em Monza, onde sofreu quatro gols. Numa posição defensiva digna de nota, Diao ainda não está totalmente recuperado e parece estar em apuros ao lado de Gabia. Erros pessoais são muito caros e forçados Stefano Pioli Trident teve de ser substituído no início do segundo tempo, depois que Jovic foi expulso por uma falta inocente no meio-campo.

Leo, Girod e outros Pulísico O ataque rossonero teve mais consistência e a dupla desvantagem foi recuperada primeiro com um chute do atacante francês e depois um bom chute do lateral americano.

Porém, ninguém esperava Uma resposta orgulhosa do povo de BrianzaNum clássico de sabor romântico que leva o nome do falecido presidente Silvio Berlusconi, protagonistas na recuperação de um 1-2 mortal que deu a Raffaele Palladino uma valiosa vitória.

Mais uma vez decepcionado Rafael Leão Ele ficou nas sombras durante todo o segundo tempo, sem conseguir carregar o time nas costas em um momento de crise e sem impactar nenhuma jogada de ataque.

Novo português, Milan pronto para assinar a alegria de Leo

Suspensão de atuações criticada pela torcida, apenas Pioli o defendeu com todas as forças, sabendo que ainda tinha um jogador nas mãos. Potencial campeão Quando acender, a empresa pode dar um presente.

Aliás, outro jogador português poderá ingressar no AC Milan a partir da próxima temporada, um centro nascido em 2000. Leandro BarreiroEle joga na Bundesliga desde 2018 com a camisa do Mainz. No entanto, o seu contrato com o alemão expira em junho e o Milan pode aproveitar isso para reforçar a sua defesa com uma transferência gratuita.

Uma proteção de peneira, que não é mais aceitável para o Milan

A Setor atrasado, o rossonero, que exige cuidados e avaliações sérias do diretor esportivo. Foram acordadas várias metas para competir ao mais alto nível em Itália e na Europa, e um factor atenuante não deveria estar num clube tão prestigiado como o AC Milan.

Por esta razão pode haver algum Parte na próxima sessão de verãoCom alterações posteriores incluindo Leandro Barreiro, pronto para uma nova aventura.