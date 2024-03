Na sondagem e no efeito Todd, o campo progressista está um ponto atrás do centro-direita. Irmãos da Itália em segunda recessão consecutiva

Os irmãos da Itália ficam em segundo lugar consecutivo, com a centro-esquerda (com M5s) um ponto atrás da centro-direita. O choque das eleições regionais na Sardenha parece ser confirmado pela sondagem semanal do Swg para o TgLa7. Segundo o Instituto Trieste, a coligação que actualmente apoia o governo Meloni – […]

Irmãos da Itália Na segunda crise consecutiva, o Centro-esquerda (com M5 dentro) um Mesmo ponto desapego de Centro-direita. O choque de Regional Dentro Sardenha Confirmado pela pesquisa semanal Assine por isso TgLa7, primeiro depois daquele dia de eleição. Segundo o Instituto Trieste, a aliança de apoio Governo Maloney – IDE, Liga, Força Itália E Nós somos moderados – 42,8 para um total de 43,9 por cento do que foi chamado Campo amplo E junta tudo corresponder Democrático, Operação 5 estrelas, Verde-esquerdo E +Europa.

Em termos gerais, o IDE caiu para 27,3 na semana passada: a terceira vez num mês que o partido do Primeiro-Ministro – ainda a principal força política – esteve abaixo dos 28 por cento, desde Outubro de 2022. Isto é, nas semanas que antecederam a posse do governo. O primeiro seguidor é o Partido Democrata, estável em 20%. Um pequeno crescimento foi registado pelo movimento 5 Estrelas que se aproxima agora da marca dos 16 por cento. A liga está bastante estável, mas há muito pouca tendência negativa, enquanto o segmento moderado do Forza Italia está a crescer, ganhando meio ponto numa semana, atingindo 7,6.

O confronto direto continua – mais de 4 por cento – no meio Ação E Verde-Esquerdaquando Itália Viva Volta algumas casas decimais limite de barreira de europeu (4 por cento) parece um pouco rebuscado. Todos os outros partidos representam menos de 3 por cento, começando pela +Europa, sem variação particular. O valor do segmento que compreende não eleitores e indecisos é de 37 por cento.