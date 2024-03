Leo-Milan, um grande clube, publica português. Convenção de Bioli

Leo vai ficar em Milão? Um grande clube desiste da corrida

A questão está ligada enquanto aguardamos o jogo de amanhã contra a Lazio, crucial para a corrida à próxima Liga dos Campeões. O futuro de Rafael LeoCoberto por contrato até 30 de junho de 2028, que foi renovado no verão passado.

Quanto ao futuro do extremo português, que ontem durante a apresentação do seu livro Smile, reiterou a vontade de permanecer no Milan na próxima temporada, um descuido importante veio de França, mais precisamente RMC EsportesIsso nos aproximará Ele ficou no Milanello na temporada seguinte.

Tendo identificado Leo como um dos potenciais jogadores para assumir o legado de Mbappé, que foi transferido a título gratuito para o Real Madrid, o PSG teria decidido dispensar o ex-Lille. Os motivos são basicamente dois: primeiro, nem todos na diretoria do clube francês concordarão em apreciar as qualidades do camisa 10 rossonero. Em segundo lugar, al-Khelaifi, embora tivesse os recursos financeiros necessários, estava completamente despreparado Pagar a cláusula de rescisão de 175 milhões de euros do contrato de Leo.

A sensação é que a cláusula de suspensão é um obstáculo intransponível para todas as equipas interessadas no jovem: o CEO do Milan, Furlani, foi de facto claro sobre o futuro dos portugueses. A transferência só poderá ser considerada mediante pagamento de cláusula de rescisão. Mesmo uma oferta entre 120 e 130 milhões de euros seria rejeitada com prejuízos pela gestão rossonera, que vê em Leo o ideal para construir o futuro.

Nesse sentido, Leo também pode contar com o grande respeito e excelente relacionamento estabelecido com Zlatan Ibrahimovic: o ex-atacante sueco é considerado o centro dos assuntos rossoneri (também terá grande influência no próximo mercado de transferências). Leo é o verdadeiro melhor jogador do time rubro-negro. Um intocável. A palavra de Ibra.

Além disso, é relatado Gazeta do Esporte, Leo prometeu a Stefano Pioli nos últimos dias: tentar trazer para casa a Liga Europa.

A segunda partida continental contra o Slavia Praga tornou-se o foco da temporada do Milan. Vencê-lo não só acrescentaria outra dimensão à temporada dos Devils, como também tranquilizaria automaticamente Stefano Pioli. Leo está pronto para escrever história novamente após o campeonato.

Beoli, palavras na véspera da Lazio

Stefano Pioli, Treinador do MilanDado o jogo de amanhã contra a Lazio, no Olímpico. Palavras da Conferência:

Em que semana estamos?

“Queremos colocar o desempenho de domingo de volta em campo, Porém, um resultado diferente é obtido“.

Você conversou com o Leo depois do grande jogo contra o Atlanta?

“Ele me disse que estava bem. Eu disse para você ser sempre bom.”

Qual é o jogo de amanhã?

“A Lazio tem grande qualidade depois de uma derrota. Eles estarão motivados, jogarão bem, mas se jogarmos com intensidade podemos colocá-los em apuros”.

O campeonato está fechado?

“Acho que sim, em primeiro lugar. “O Inter fez um campeonato incrível e teve um calendário difícil em que ganhou tudo: tendo cruzado esse caminho de forma tão clara, acho que acabou”.

Inter pode vencer Scudetto no clássico…

“Eventos onde você desperdiça energia com coisas distantes. O 21 de abril ainda está muito longe. Só temos que pensar no amanhã. Participaremos do intervalo“.

Por que você não venceu o Atlanta?

“Analisamos os pontos positivos e as situações que não nos permitiram vencer. Por que não vencemos? Não conseguimos marcar gols extras, tivemos chances.

Probabilidades da Liga dos Campeões?

“Allegri é bom nessas coisas e disse que são necessários 70 pontos. A estrada ainda é longa“.

Você estuda Slavia Praga?

“Sim, mas vamos pensar apenas na Lazio. Júpiter não precisa dar descanso a ninguém, ainda dá tempo. Resgatamos muitos jogadores. Em breve haverá muita coisa em jogo e precisamos de todos.”

Mesmo que você jogue bem, muitas vezes será criticado nas redes sociais.

“Não estou nas redes sociais. As críticas existem e sempre existirão. Temos objetivos mais importantes e vou me concentrar nessas coisas. Estou feliz e orgulhoso de ser o treinador aqui e na minha opinião estamos muito bem”.

Com quem você compara o Inter este ano?

“O Napoli produziu números incríveis no ano passado e o Inter também. Ele só perdeu uma vez e tem um campeonato exagerado”.

Existe um problema de arbitragem para o Milan?

“Não. Os árbitros estão tentando fazer o melhor que podem e não há má fé em relação a nós. Alguns episódios dão sorte, outros não.”

Quer melhor desempenho na estrada?

“Sim, precisamos melhorar nossos números de distância. Tentamos sempre jogar o jogo e precisamos fazê-lo novamente amanhã contra um adversário de qualidade. Precisamos de foco e consistência.”

Spalletti te deu elogios importantes…

“Sempre concordei com ele (sorri, ed.). É sempre bom receber elogios de outros treinadores. Conversamos há duas semanas para encontrar um plano de treinamento, mas não conseguimos. Ele é um colega que vale a pena técnico da seleção nacional.

Florenzi está lhe causando problemas?

“A Calábria está bem. O desempenho de Florence é fundamental. Quem jogar jogará bem e quem não jogar estará pronto para intervir.

Como está Reinders?

“Para mim ele é um grande jogador. Contra o Atlanta, escolhi Attlee pelas posições que ele ocupará defensivamente. Reinders não treinou ontem devido ao nascimento do filho. Desejo-lhe boa sorte.”

Leo cresceu muito fora de campo?

“Seu desenvolvimento tem sido exponencial nas relações com a equipe e no trabalho. Muito se pede aos jogadores de 18 a 19 anos, é preciso amadurecer rápido, mas cada um tem seu caminho”.

Você se lembra da derrota daquele time por 4 a 0 no ano passado?

“Não precisa lembrar disso, são coisas de dentro”.

Tomori ligou?

“Sim“.

Os torcedores reclamam dos buracos no meio do campo, que dizem estar 5-0-5.

“Atacamos e defendemos com 11 homens. Depois vira 5-0-5, vira 7-0-3, 6-0-4. Ainda é errado. É como dizer: 'Não sei treinar' .Então… Você acha que o jogo está 5-0-5? É uma acusação, não é? E aí… (Risos, Ed.)”.

Qual é o jogo de amanhã?

“Ambas as equipes vão tentar jogar a partida com princípios diferentes. Temos qualidade para tentar ultrapassá-los em certas áreas do campo e criar superioridade numérica”.

Quem marcará Luis Alberto amanhã?

“Contra a Lazio jogaremos contra um meio-campo forte e de qualidade. As batalhas nessa parte do campo serão importantes”.

Não jogou bem contra o Atlanta. o que fazer?

“Temos que sublinhar os pontos positivos e compreender porque não vencemos. Jogando desta forma temos mais hipóteses de vencer”, afirmou.