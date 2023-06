Jogos Europeus – Calendário dos quartos-de-final

Nos quartos-de-final dos Jogos Europeus vemos 3 pares franceses, um par para cada divisão (feminino, masculino e misto).

3 pares franceses a seguir

Na pista 2, em evento misto, Liege/Bothier enfrentará a dupla portuguesa Deuce/Vilela (seed 2) na final da manhã. Miguel Deuce é bem conhecido dos franceses por ser forte durante o FIP Rais Bordeaux. Assim, a tática da França será tentar evitar jogar diretamente contra ele.

Na Plataforma 3, ao final da tarde, Guinier/Beauthier vai defrontar os líderes da classificação da Série 1, a dupla espanhola Barrera/Cabarros, que tem dois jogadores classificados entre os 40 melhores do mundo. Os franceses estão nas pistas há várias horas e estão em boa forma, o que lhes dá esperança de tentar criar uma virada nesta partida.

Paralelamente, na plataforma 4, deverão decorrer os quartos-de-final entre os franceses Maigret/Tyson e os portugueses Fazendeiro/Oliveira. Os franceses estão no número 4, enquanto os portugueses estão no número 5. Os franceses levam uma ligeira vantagem nesta comparação, já tendo enfrentado boas equipas desde o início do torneio, ao contrário dos portugueses, que ainda não têm um adversário de referência. Um jogo de baixo nível. Desde o início do torneio, Portugal perdeu apenas 2 dos 2 jogos nestes jogos europeus.

Horários

pinturas

Franck Pinisti inventou o pedal em 2009 no Club des Pyramides na região de Paris. Faz parte da vida dele desde o pedal. Você costuma vê-lo em turnê pela França para cobrir os principais eventos da Padel Franchise.

Na mesma matéria