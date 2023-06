No início de julho, o ‘BREAK’ da temporada de verão é possível, a atualização mais recente é incrível! Mapas » ILMETEO.it

Clima: início de julho, possível ‘BREAK’ do verão, a atualização mais recente é incrível! Mapas

Previsão do tempo para início de julhoO anticiclone africano Scipio continua a dominar a bacia do Mediterrâneo e continuará a afetar o clima até pelo menos o início de julho próximo. Tenha cuidado, porém, a atualização mais recente mudou bastante as cartas na mesa com um prenúncio Possível quebraTempestades ocorrerão especialmente em algumas áreas.

Mas vamos direito. Primeiros dias de julho acompanhado de intenso calor temperatura Mais uma vez, o clima está previsto para estar acima da média. A responsabilidade por esse calor anômalo está no precursor de um grande anticiclone africano que continua a enviar massas de ar subtropicais de dentro do deserto do Saara.

Na prática, pelo menos até 6 de julho, isso corre o risco de mudar Ondas de calor repetidas estão vindo do coração da ÁfricaMáximas superiores a 35°C devem atingir o Centro-Sul e as duas ilhas principais.

No entanto, como podemos ver no mapa abaixo, de acordo com as últimas atualizações do Centro Europeu depressão generalizada A centragem das Ilhas Britânicas pode enviar correntes frias para o nosso norte. Início de julho: frente de tempestade perigosa no norte, muito quente no centro-sul e nas principais ilhasA entrada dessas correntes de ar transitórias do norte da Europa pode atuar como um gatilho para erupções, às vezes repentinas, Tempestades fortesjunto com Granizo. Os clássicos eventos extremos que assolam cada vez mais nosso país interrompem as ondas de calor escaldante, pelo menos por um tempo.

No entanto, podemos voltar a isso em nossas próximas atualizações, pois atualmente é apenas uma tendência geral e requer mais confirmação.