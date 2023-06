Cal Terre Locridi em Portugal para o projeto “O Jardim das Vinhas”

Gal Terre Locridee Flags and Hospitality na Europa para criar projetos sem fronteiras, para a regeneração de ideias e ações que forneçam input e desenvolvimento da produtividade da Locridee, com um objetivo principal: criar, implementar uma rede de enoturismo. Actividades no Sector Vitivinícola e Hoteleiro a nível Internacional.

Neste sentido, na semana passada decorreu em Portugal uma fase importante do projeto de colaboração transnacional “O Jardim das Vinhas”, no qual Cal Terre Locridi lidera uma parceria com os calabreses Cal Batir, Cal Groton, Cal Aria Gracanica, Cal. STS no Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 da Região da Calábria, Portuguesa Gal Adrille e Itar Vitis (Rota Cultural do Conselho da Europa), Medida 19.3.

Os membros do Gal Terre Locridee em Portugal participaram no Festival do Loureiro em Ponte de Lima, um festival itinerante para promover projetos transnacionais relacionados com o vinho e a hotelaria como fatores de bem-estar e turismo. O “Fórum Europa”, espaço de debate transnacional sobre temas de projetos, contou com a presença de atores internacionais como Isabel Ferreira, Ministra do Desenvolvimento Rural de Portugal, Christian Trucks e Sonia Matos do Vale do Café no Rio de Janeiro, e Corina Boro, deputado do Parlamento da Galiza, Espanha.

Também estiveram presentes representantes da região do Veneto e do Gale do Ducado da Birmânia e Piacenza. As visitas a vinhas, caves e solares foram uma oportunidade de partilha de experiências, conhecimentos e planeamento futuro.

“Na reunião, analisamos o status do projeto. Todos os parceiros estão a realizar fases de levantamento e pesquisa e já reconstruíram os mapas de conhecimento dos territórios quanto à presença de vinhas autóctones.

Conforme previsto, foi acordado construir uma rede entre as várias áreas envolvidas e iniciar o desenvolvimento de ferramentas comuns para a disseminação do conhecimento.

Também surgiu a vontade de aumentar a iniciativa, propondo um “roteiro” europeu e intercontinental pelas Malvasias, Calabria, Veneto, Emilia Romagna, Vale do Lima, Galiza, Vale do Caffe, por territórios historicamente dedicados a este produto ou envolvidos na processos comerciais”, disse Gale Terre. anunciou Guido Mignolli, diretor da LoGrete.

“Portugal é um bom exemplo de nação que se desenvolveu rapidamente, com fundos da UE que vão diretamente para os territórios, através de um processo muito simples e eficaz. , edifícios bonitos e bem renovados – Francesco, presidente da Cal Terre Locridi Macri declara –

Com base na experiência que decorre em Portugal, o fórum permitiu-nos chegar a uma importante conclusão, como a vontade dos participantes de iniciar projetos conjuntos transnacionais sobre questões relacionadas com as plantações de vinha. Gal Ducato discorl de Parma e Piacenza e os brasileiros do Vale do Café iniciamos uma colaboração para futuras atividades comuns.

Assim, agradecemos a Francisco de Calheiros, Presidente da Portuguesa Gal Adrille, pela organização e hospitalidade, e esperamos retribuir em breve.

Uma nova reunião cross-country com todos os assuntos envolvidos no projeto está prevista para o outono em Loughryd.