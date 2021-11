Crônica do tempo. A neve voltou aos Alpes abaixo de 1000 metros. Numerosas pilhas em grandes altitudes

Tempo de estudo

1 minuto, 6 segundos

Ainda há muita neve nos Alpes e Apeninos

Uma grave perturbação atingiu o norte da Itália na quarta-feira, distribuindo fortes chuvas nas planícies e planícies. Queda de neve forte nos Alpes. Esses eventos vêm diminuindo no setor oeste desde a noite de ontem Continuou noite adentro em partes do Oriente Médio, Mesmo com alguma persuasão.

Webcam Malga Magnolta, Aprica – Lombardia

A balança acabou A uma altitude de 1000 m na quarta-feira, nos Alpes do Piemonte ocidental, 1400/1500 m no Vale Asta e cerca de 1200 m no Verbano. A neve caiu esta noite Abaixo de 1000 m de altitude nos vales interiores de Lombard, 1200 m no campo orópico. Até ontem, a neve nas dolomitas de Veneto e Friuli havia caído para 1500 metros e novamente para 1600/2000 metros. De manhã, a neve nas dolomitas ainda é persistente, com novas acumulações chegando a meio metro abaixo de 2.000 metros no Tirol do Sul.

Madonna de Compiglio (TN)

Aeroporto de Antholes Valley (BZ)

Com boa acumulação de neve fresca Cerca de 20/30 cm acima de 1800/2000 m em Osola, agora meio metro em Livigno, O fundo tem menos de dez centímetros no Formio. Nas próximas horas, a queda de neve diminuirá nos Alpes do Oriente Médio, começando pelo oeste, embora pela manhã caia em planos a uma altitude de 1000 m entre as regiões de Ratiyan e do sul do Tirol. Saindo do local para limpeza a partir da tarde.

Siga 3BMeteo no Twitter