Liga Europa: Legia Varsóvia-Napoli 1-4, equipe principal da Azzurra | Notícia

Graças a dois pênaltis de Zilinsky e Mertens e arremessos altos de Lozano e Onas, a equipe de Spalleti venceu novamente em Varsóvia e se classificou.

No 4º dia da Liga Europa, O Napoli venceu novamente a Ligia Varsóvia por 4 a 1, chegando ao primeiro lugar do Grupo C.. A árdua corrida de Assuri vai marcar um gol aos 10 anos Emreli. Jilinsky Ele pegou na trave (17 ‘) e empatou aos 46 minutos com o gol de Ribeiro. O empate foi realizado por pênalti na 51ª Jilinsky, Então sempre assinou a ultrapassagem aos 75 minutos em um pênalti Mertens. Em 79 ‘Lozano cai uma espécie de três, uma espécie de quatro Unas Al 90 ‘.

Concorrência

O nocaute vai 0-2, depois vai à loucura e termina com o Poker se aproximando das eliminatórias para a fase eliminatória da Liga Europa. Uma partida dominada pelos meninos do Spalotti, que apostam em não perder a cabeça depois de marcar, é bom aproveitar o declínio psicológico da sorte e sair para não levar o segundo jogo no início do segundo tempo. Os 75 ‘do torneio confirmam o momento de grande crise (penúltimo na Liga dos Campeões da Polónia, ndr). Como Salerno, sem Osimhen e Insine, Zilinsky o carrega nos ombros e depois é bem assistido por Mertens, dando a seus anfitriões uma trama.

Em Varsóvia, onde existem apenas 18 jogadores, Spoleti tem várias deficiências. À esquerda de Mario Roy, que foi suspenso na defesa, está o Cowley desclassificado na Liga Juan Jesus. Pedagna lidera o ataque, preferindo Lozano a Politano. O equilíbrio foi rompido aos 10 ‘, quando Mladenovic Anguissa caiu e Emreli sacou no centro da área, o acerto do atacante azerbaijani acertou o pé esquerdo de Meret. Uma ducha fria para os neopolitanos, que dominaram o jogo em disputa e chegaram perto do empate de 17 ‘: Dembe Fieri para Jilinski, bola estampada no travessão. Então, no rebote, o mastro chutou alto. Anguissa tenta duas vezes sem muita confiança, primeiro na cabeça e depois na entrada da área. Os polacos só pensam em se defender e nunca podem sair, para que os convidados tenham mais hipóteses: o peito de Bettagna para Elmas aos 25 minutos, rejeitado por Mista no canto. Na volta do primeiro tempo Lozano chuta de fora e o zagueiro polonês de 20 anos expulsa com um pouco mais de dificuldade.

O segundo tempo começa com muito medo para o Napoli, com Ribeiro assumindo o controle total após a ajuda do titular Mladenovic. Essas são as portas deslizantes da competição, porque os meninos com potencial de 0-2 salpicos balançam e se espalham para trás. Joshua pensa em desistir espontaneamente: aliás, o médio português consegue duas grandes penalidades, primeiro no ombro a Jilinsky, e depois no infeliz remate de cima que acerta no Politano. O Politano empatou aos 51 minutos, enquanto o gol de Mertens aos 75 minutos foi de 2 a 1 e um soco no estômago para os donos da casa que desabaram na final. Em 79, Lozano caiu uma espécie de três com uma teia em branco Betagna e Ounas nos anos 90 faz pôquer. A tarefa foi realizada em uma emergência completa: é difícil pedir mais.

Boletins

Miladenovic 6,5 – Ele é o único a criar dor de cabeça para o Napoli Rearcard. A sua ajuda ao ilusório 1-0 foi como um passe impresso no Ribeiro Post

6 – Prepare-se, não há como sair de Meredith se houver uma esquerda. Foi a única rivalidade acirrada de sua partida que foi esmagada pelas garras de Rahmani-Kaulipali.

Joshua4 – “É humano errar, mas a perseverança é cruel” é um velho provérbio. O meio-campista português aciona dois pênaltis para interromper o jogo: se o primeiro Visser é realmente financiado até o ombro contra Jilinski, o segundo é um verdadeiro suicídio, um chute na área que leva Politano por completo.

Jilinsky7 – Vencedor da partida contra o Salernitana, o meio-campista polonês confirma que estará de volta à boa forma esta noite. Infelizmente, na trave, ele sentiu que estava sendo punido por voltar.

Mertens7 – Spalletti dá-lhe 20 minutos de acréscimo e faz magia belga: recebe um pênalti e depois inicia a jogada de Lozano por 3 a 1, que termina a partida. Peguei de volta.

Rahmani 6,5 – O melhor desempenho defensivo aliado ao cowlipally, o que cria uma parede difícil de ultrapassar. Ele agora é o titular desta equipe.

Mesa

Legia Varsóvia-Nápoles 1-4

Legia Varsóvia (3-4-3)Stk #: Miszta 6,5; Johansson 5.5, Vitezka 5.5, Zetrezczyk 5.5; Ribeiro 6, Josu 4 4, Slice 5.5 (25º André Martins 5), Miladenovic 6.5, Castrati 5 (22º Muse 5.5), Emreli 6 (35º Rafael Lopes SV), Lukwinhas 5, 5. Disponível: Tobiasz, Pekart, Khratin, Celhaka, Skibicki, Wlodarczyk, Rose, Kostorz, Ciepiela. Tudo.: Kolebievsky 5,5

Nápoles (4-2-3-1)Stk #: Meret 6; De Lorenzo 6, Rahmani 6.5, Coulibaly 6.5, Juan Jesus 6; Demme 6 (20º Lobotka 6), Anguiza 6; Lausanne 6.5 (38º Ounas 6,5), Zielinski 7 (28º Mertens 7), Elmas 6 (20º Politano 6); Petakna 6 (38 ‘st Zanoli sv). Disponível: Ospina, Itaziac. Tudo.: Splati 6,5

Juiz: Wieser (Bélgica)

Marcadores: 10 ‘Emrely (L), 6’ Stump Rick. Jilinsky (N), 30º Rick. Mertens (N), 34’st Lozano (N), 45’st Ounas (N)

Amonitas: Elmas (N), Jedrzejczyk (E), Josué (E), Miszta (E)

Expulso: –

Observação: –