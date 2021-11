Gov. Tuscany 4 de novembro, 385 novos casos. A taxa positiva está aumentando – Crônica

Florença, 3 de novembro de 2021 – Gov, Existem 385 na Toscana Novos casos de vírus corona relatados hoje, 4 de novembro. Os dados são ligeiramente superiores aos da última quinta-feira. Há exatamente sete dias, 373 infecções foram confirmadas em 33.397 estudos. Com isso, as taxas de novos positivos foram de 1,12 e 3,7%, respectivamente. Conta atualizada ativada VacinasPor outro lado, os níveis de medicamentos anti-Govt administrados desde o início da campanha atestam 5.943.015 regionalmente.

Proporção positiva

Hoje, 8.918 swabs moleculares e 20.837 swabs antigênicos rápidos foram realizados, dos quais 1,3% foram positivos. Por outro lado, 8.867 indivíduos foram testados hoje (excluindo trocas antigênicas e / ou moleculares, trocas de controle), dos quais 4,3% foram positivos.

Dados do Gov. Tuscany, 3 de novembro

Governo da Toscana, Data2 novembro

Porcentagem de positivos nas primeiras trocas, dia a dia

Hospitalização normal e terapia intensiva

300 pessoas deram entrada no hospital (3 a mais que ontem), 26 das quais estão em terapia intensiva (2 a menos).

Uma nova morte

Hoje, 1 nova morte: 91 anos.

A idade média dos novos positivos

Hoje, a idade média de 385 novos positivos é de aproximadamente 41 anos (28% com menos de 20, 16% entre 20 e 39, 31% entre 40 e 59, 18% entre 60 e 79, 7% com 80 anos ou mais).

Infecção na área

Em comparação com ontem, a incidência positiva de positividade na região foi comparada com a de ontem (confirmada por 362 trocas moleculares e 23 testes antigênicos rápidos). Um total de 80.661 casos (mais 75 que ontem) foram registrados em Florença até o momento, 26.783 (mais 36) em Prado, 27.607 (mais 24) em Pistoia, 15.184 (mais 28) em Luca, 29.521 (mais 33), 34.079 pizza (mais 41), 2157 em Livorno 24), 26.186 em Arezzo (41), 17.046 em Siena (36) e 11.513 (47) em Crosseto. 555 casos positivos foram relatados na Toscana, mas residem em outras áreas. Hoje, 142 casos foram detectados no centro de ASL, 119 no noroeste e 124 no sudeste.