Roma, tiro incrível no meio-campo: chega a 50 milhões!

A sessão de transferências mais intensa para a Roma ainda está para construir uma equipe super competitiva para Mourinho. Entretanto, a caça ao médio continua e surge um novo nome no Sporting de Lisboa.

Calciomercado Roma: o novo nome do meio-campo gialorosis

O mercado de transferências da Série A continua em um ritmo muito alto, enquanto todos os grandes nomes continuam em busca de reforço. A Roma também sabe alguma coisa sobre ela, que mudou recentemente de treinador, e espera melhores resultados em campo sob a orientação de José Marino. O treinador português quer levantar a barra da equipa e pede mais um reforço no meio-campo para finalizar com firmeza. Há uma série de nomes no caderno, especialmente o clube do Capitolino focado em Shaga, do Arsenal, e Delaney, do Borussia Dortmund. No entanto, as negociações tornaram-se mais complicadas do que o esperado, forçando Roma a mudar suas intenções. Enquanto isso, um novo ponto aparece: Conforme relatado por Tele rádio estéreo, Novo nome Palhinha, parece ser jogador do Sporting de Lisboa Também envolvido no Campeonato Europeu. As atuações mais interessantes para a classe 95 ‘, que imediatamente me atraiu pela minha força física e habilidades táticas.

Todas as notícias sobre o mercado de câmbio italiano e além: Clique aqui!

Mercado de Roma: Palhinha Target, Defina o Preço

Palhinha é o novo alvo de transferência da Roma no meio-campo. Kilorosi procura um meio-campista para fortalecer ainda mais a equipe considerando a próxima temporada. O português jogou bem com a camisola do Sporting Lisboa e o seu actual clube não queria que saísse com um desconto especial. O preço da Palhinha aqui é de pelo menos 50 milhões de euros, Figura muito alta e Roma é muito assustador.

Leia mais: Roma, Grande Despedida: Diego Pinto voou para Londres para vendê-lo

Palhinha-Roma: carta de Mourinho

Roma aposta Palhinha, meio-campista do Sporting de Lisboa. Camarada do treinador de jogadores Mourinho, e Quem diria que o treinador não poderia se pressionar para se mudar para a capital. Algo especial ainda pode ser uma placa no mercado.

Você pode estar interessado em: Juventus, não Locatelle: o diretor é de Roma