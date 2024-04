Novo primeiro-ministro português chega a Madrid. Na agenda está o Médio Oriente – Euractive Itália

A visita a Madrid do novo primeiro-ministro português, Luis Montenegro, prevista para segunda-feira, reflecte a importância das relações entre Portugal e Espanha, mas as questões do Médio Oriente terão prioridade.

Uma viagem a Madrid estará lá Primeira visita oficial A Lusa, parceira da Euractiv, disse que fonte do gabinete do chefe do governo, Montenegro, disse que a decisão “demonstra a importância que o primeiro-ministro atribui às relações históricas e à cooperação entre os dois países”.

Segundo a mesma fonte governamental portuguesa, o encontro irá preparar a próxima cimeira luso-espanhola. Portugal e Espanha acolhem todos os anos a Cimeira Ibérica, mas ainda não há data para a cimeira de 2024.

A mesma fonte da Lusa anunciou que a reunião em Madrid ajudaria a “fortalecer a posição de ambos os países face à União Europeia”.

Por seu lado, o governo espanhol disse apenas que a situação no Médio Oriente e o reconhecimento de um Estado palestiniano estão entre as questões que Sánchez quer discutir com Montenegro.

Sanchez prometeu reconhecer a Palestina como um Estado no primeiro semestre deste ano, argumentando que é necessário impulsionar o processo de paz no Médio Oriente.

Entretanto, Montenegro anunciou no parlamento na sexta-feira que apoia uma solução de dois Estados (Israel e Palestina). No entanto, o governo português “não tem a mesma posição” de Sánchez.

Ao reconhecer a Palestina como Estado membro de pleno direito das Nações Unidas, Montenegro afirmou que apoia o pedido palestiniano, tal como a Espanha.

Anunciou também que o governo português era “a favor de um cessar-fogo imediato, que conduzisse a negociações para uma paz permanente, com ajuda humanitária e respeito por todo o direito internacional”.

Sánchez felicitou publicamente Luis Montenegro no dia 5 de abril, dias após a posse do novo primeiro-ministro, e disse que os dois países continuariam a trabalhar juntos como “parceiros e aliados estratégicos”.

(Margarita Pinto | Lusa.pt)

