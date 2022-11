Futuro Ronaldo, decisão tomada: gol surpresa – CalciomercatoWeb.it

O futuro de Cristiano Ronaldo parece longe do Manchester United: um destino surpresa escolhido

O relacionamento entre Cristiano Ronaldo e Erik ten Haag no Manchester United. O atacante português foi rebaixado a reserva de luxo pelo técnico holandês, enquanto procura um novo destino em potencial para seu futuro.

O mercado de transferências de inverno está quase chegando e seu agente, como no verão passado, está de volta à procura de um novo clube para CR7. No entanto, o destino para o futuro pode já ter sido escolhido.

Futuro Cristiano Ronaldo, decisão tomada: ele pode voar na MLS

de novo Cristiano Ronaldo Tentando encontrar uma solução para a esquerda Manchester United em breve. Assim que o mercado de transferências de inverno abrir, o português terá uma nova oportunidade de encontrar uma nova equipa em que possa estar. MLS

De facto, como informa o ‘ElNacional.cat’, os portugueses podem ter um futuroInter Miami a partir de David Beckham. O Manchester United poderia deixar Ronaldo sair por cerca de 20 milhões e o clube americano poderia atender às demandas de recrutamento do português com uma série de compromissos importantes já acordados com outros jogadores importantes.