Idoso morre em casa em Milão, hipótese de assassinato-suicídio – Corriere.it

a partir de Cesare Gucci

Via Mafi 18 Um velho casal sem vida em seu apartamento em Milão. Ambos foram baleados na cabeça.

Assassinato-suicídio em Milão. vocêUm casal de 84 anos foi encontrado morto na Via Mafi 18 por volta das 21h30., no distrito de Porta Romana. Segundo informações preliminares, o marido é ex-dentista e cirurgião Ernesto Coconi, Ele teria atirado em sua esposa Dolores Fernanda Milani, então ele tiraria a própria vida. Talvez na parte inferior do gesto Uma condição difícil relacionada à condição da mulher que sofreu um derrame há um ano e estava em uma cadeira de rodas. O genro do casal, que invadiu o apartamento do quinto andar na noite de sábado, 12 de novembro, para encontrar os corpos, não conseguiu entrar em contato com parentes por várias horas.