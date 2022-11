Cachaça: o que é e como usar

Quando os colonos portugueses chegaram à América do Sul em 1500, foi Pão Brasil: Um corante vermelho vulcânico é extraído de uma árvore (Prasa em português). Durante alguns anos o comércio desse produto foi tão próspero que toda a colônia passou a se chamar Brasil, mas, em pouco tempo, as plantas mais acessíveis foram destruídas. A exploração das florestas não durou muito. Assim, reforçados por exemplos encorajadores no Algarve e na ilha da Madeira, os portugueses a introduziram em 1532. Cultivo de cana-de-açúcar. Uma longa história começou, ironicamente não sem lados amargos. A escravidão foi instituída justamente pela necessidade de dedicar mão de obra a essa cultura. Hoje, o Brasil ainda é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, então um dos combustíveis automotivos mais populares é o etanol (um biocombustível derivado da cana-de-açúcar). No entanto, o resto do campo gastronômico, além do açúcar, não podemos deixar de mencionar cachaça.

O que é Cachaça?

Para entender seu significado, podemos dizer cachaça O uísque está para o Brasil como está para a Escócia. Se você pensar no tamanho do país sul-americano, pode imaginar seu volume de produção conhaque, cujos rótulos são milhares no mercado. Chamou a casa por muitos nomes, incluindo Aassistindo, Binga Ou KaninhaA cachaça é até moderadamente exportada para fora das fronteiras nacionais, onde é conhecida como a base do coquetel brasileiro mais popular: Caipirinha.

Como é produzido?

Sem entrar em aspectos mais técnicos, eles passam a produzir cachaça, antes de tudo, Suco As canas-de-açúcar são fervidas e fermentadas com leveduras selecionadas ou selvagens para obter um extrato bruto. O efeito é único Vinho de cana-de-açúcar É filtrado com um método contínuo ou descontínuo (esta é a especialidade dos produtores artesanais).

Variedades de cachaça

Neste ponto, a cachaça pode ser engarrafada imediatamente e neste caso é limitada Ramo Ou Pratha (ou branco ou prata) ou envelhecido de 12 meses a mais de 15 anos em madeira. amá-la Ou nosso (Ouro). É fácil ver o quanto Terrorismo Um branco pode influenciar as qualidades organolépticas da cachaça, enquanto sobretudo a madeira das barricas determina o perfil aromático de tons dourados. Uma variedade de madeiras são usadas, desde o carvalho americano, passando pelas madeiras nativas brasileiras, até o carvalho europeu. Por fim, não faltam variações aromatizadas com frutas, legumes ou especiarias.

cachaça e rum

A essa altura os mais curiosos se perguntarão quais são as diferenças com o rum, outro destilado latino-americano, que compartilha o ingrediente inicial com a cachaça: a cana-de-açúcar. Na verdade, falar de rum no singular é errado e o assunto merece um artigo à parte. No entanto, além das escolhas feitas durante a fase de destilação e envelhecimento, a primeira grande distinção que pode ser feita entre os rum diz respeito à base fermentável: caldo de cana (no caso da cachaça) ou melaço, um subproduto da refinação do açúcar, um xarope espesso. O uso do caldo de cana era uma marca registrada das destilarias originárias das colônias francesas do Caribe (especialmente a Martinica) e limitava seus rum. Agricultura. Aqueles de áreas de influência inglesa ou espanhola são feitos de melaço. Então, se realmente precisamos encontrar uma relação entre os dois espíritos, apesar das diferenças de gosto, podemos dizer isso. rum agrícola O mais próximo da cachaça, por sua vez, tem uma história muito mais antiga.

Coquetel com Cachaça

Como dissemos, a cachaça raramente é servida pura, mas geralmente é usada como base para fazer uma caipirinha, cujos ingredientes são limão, açúcar e gelo picado. Com tempo não leia Em vez disso, todas as bebidas feitas com cachaça, suco de frutas e gelo são indicadas. Uma menção especial merece o coquetel, que se chama Prati George AmatoHomenagem ao grande escritor baiano, maracujá, limão, gelo e o. GabrielaCachaça aromatizada com cravo e canela (Gabriela, Cravo e Canela, título de um dos romances de Amato).

festa de Paraty

Uma bela cidade colonial Paraty, no estado do Rio de Janeiro, é considerada a capital da Cachaça. Com várias destilarias espalhadas pelo vasto território municipal, algumas das quais podem ser visitadas, Bharathi é a sede todos os anos. Cachaça, um festival de cultura e sabores. Quadragésima edição de agosto de 2022.