A neve está de volta! Ele cairá em abundância nos próximos dias; Áreas relacionadas a alocações e acumulações previstas »ILMETEO.it

Tempo: A neve está de volta! Ele cairá em abundância nos próximos dias; Áreas relacionadas a alocações e provisões antecipadas

A neve retorna às nossas montanhas

! Nos próximos dias, a Itália tratará de umE, além de chuva e trovoadas, flocos brancos logo retornarão às nossas montanhas em altitudes muito baixas.

Tudo isso é causado por uma grande área de baixa pressão centrada no centro-norte da Europa, que continua a atrair Correntes de ar instáveis ​​e frias Nosso país é de origem atlântica. Estas condições meteorológicas adversas estarão connosco ao longo da próxima semana, após um longo período de seca e temperaturas acima da média, colocando muitas áreas em risco.

Já no domingo, 13 de novembro, os Alpes verão sua primeira nevasca. Possíveis flocos também estão nos Apeninos centrais entre Lazio e Abruzzo acima de 1700 m. Então na terça-feira 15 os olhos quando um Primeiro problema Atinge o noroeste, criando neve fresca nos Alpes Ocidentais, e escala menos de 1400 espécies nas regiões fronteiriças do Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. Conforme as horas passam, então ao longo do dia Quarta-feira 16, embora os níveis de queda de neve aumentem devido às correntes úmidas e moderadas dos quadrantes sul, podemos ver nos mapas até 1600/1700 metros. Estima-se que esteja acima de 2.000 metros 15 e 40 cm (Cor roxa).

A neve é ​​esperada na quarta-feira, 16 de novembro

Subseqüentemente, Após uma breve pausa, novos distúrbios da segunda parte da semana podem afetar a Itália e todo o arco alpino. Outras nevascas No entanto, sua intensidade é atualmente imprevisível devido à distância temporal.