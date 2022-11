Cristiano Ronaldo: ‘Não tenho respeito pelo Den Haag, fui traído pelo United’

Ronaldo x Manchester United. Ronaldo contra Ten Hawk. Em entrevista publicada com exclusividade ao jornalista inglês Piers Morgan, então publicada com exclusividade pelo Sun, o atacante de Portugal entra com as pernas esticadas contra o seu atual clube, talvez na esperança de ser demitido, principalmente em relação ao técnico Den Haag ao Sparanzo zero: “ O Manchester United tentou forçar minha transferência. Não estou falando apenas do treinador, mas de todos os membros do clube. Eu me senti traído e eles me fizeram uma ovelha negra. Tive a impressão de que a maioria das pessoas não me queria no Manchester United, não apenas nesta temporada, mas também no passado. Não tenho respeito por Ten Hog, e ele não tem respeito por mim. Foi um momento muito difícil na minha vida.”

Palavras duras, sem apelo (mas sem sequer a possibilidade de uma resposta, pelo menos por enquanto), incluindo o diretor esportivo Rangnik e seu ex-parceiro como a ex-lenda e Rooney: “Não houve crescimento no clube desde Sir Alex Ferguson, a melhora foi nula. Um aspecto importante é como o United demitiu Solskjaer para enfrentar um DS como Ranknick. Isso era algo que ninguém entendia: ele nunca tinha sido treinador, e isso surpreendeu não só a mim, mas o mundo inteiro. Não sei por que Rooney me critica tanto, talvez porque terminou a carreira e ainda estou jogando em alto nível.. Não vou dizer que sou melhor que ele. Que é verdade…”