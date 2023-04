Derbies cruzados, emoção em Lisboa: Apoio desportivo… Porto x Benfica…

Braga e Sporting de Lisboa vão contar com o deslize de Proto no terreno do Benfica para atacar Dragos no segundo lugar do campeonato português, significando apuramento direto para a próxima Liga dos Campeões.

O clássico português de sexta-feira, 7 de abril, vê o Porto “rodeado” pelo Benfica-Porto às 19h00 no Da Luz. O Benfica procura vencer a competição e, com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo classificado Porto, aproximar-se do título o mais rapidamente possível.

Braga… e Sporting de Lisboa apoiam o Benfica…

Nunca é um jogo, mas o Benfica-Porto de sexta-feira será mais do que um dérbi a valer. Nos 90 minutos no Da Luz, os outros dois clubes estão muito atentos, na cama e com as calculadoras na mão. Afinal, olhando para a classificação atual e aproximando-se do final da temporada, pode-se dizer que os azuis e brancos vão lutar contra todos, pois são os únicos interessados ​​em vencer em Lisboa.

Benfica, Braga em terceiro e Sporting em quarto. O desportista Manuel Moura dos Santos vai desta vez torcer pelos encarnados, admitindo que prefere que o Benfica perca de qualquer forma.

4 de abril de 2023 (modificado em 4 de abril de 2023 | 11h12)

