Vito Pugliarello tem 35 anos

Ele salvou duas crianças que estavam com problemas enquanto nadavam no mar, caíram na água e não conseguiram voltar para a praia e morreram. Corpo Vito Pagliarello35, foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Régio da Calábria Ele estava procurando por ele desde ontem quando ele desapareceu no mar Siracusa E Avola.

Turim, 18 anos, morre afogado em Bo para corrida: corpo é recuperado por bombeiros

Salva duas crianças em apuros e morre no mar

Ontem Pagliarello viu dois meninos em apuros, ambos menores de idade, que decidiram aproveitar o dia de primavera para nadar perto da ponte Caspile. A princípio, pensou-se que os dois jovens teriam se afogado acidentalmente enquanto tiravam uma selfie: tese posteriormente refutada pelas investigações e substituída pela história de dois amigos tomando banho. Uma vez na água, os dois têm dificuldade para voltar à praia, e Pagliarello, que vê tudo de terra, decide ajudá-los: amarra dois lençóis e os joga na água, usando-os como corda. Mas infelizmente ele escorregou e caiu e não conseguiu mais se levantar.

Pesquisas

As operações de busca continuaram ao longo de hoje em coordenação com a Autoridade Portuária: o corpo foi posteriormente recuperado perto de um cume rochoso, a quilómetros do local do acidente.

Quem é Vito Pugliarello?

Pugliarello é natural da Flórida, estudou no Fermi Technical Institute em Syracuse e é um amante de viagens imortalizado em sua página no Facebook, de Mykonos a Puget. Apreciando sua bravura e abnegação, muitos amigos e conhecidos prestaram homenagem a ele nas redes sociais. “Estaremos sempre próximos da família Pagliarello. Procuro colocar em prática todos os dias o que seu filho nos ensinou com este grande gesto » escreve um usuário no perfil do menino. O Ministério Público de Siracusa abriu uma investigação sobre sua morte.

Leia o artigo completo

No Mensageiro