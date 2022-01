AO VIVO MN – Milan-Juventus (0-0): Jogo ruim no San Siro terminou empatado

Milan x Juventus empatam em 0 a 0 com San Siro após um triplo apito de Bellow. Esporte sério e físico, mas não tecnicamente excelente. Há muitos erros, muitos casos e alguns arrependimentos para Rosoneri, que pode tirar proveito da abordagem excessivamente defensiva de Pioncorneri.

93‘A partida termina aqui, com Milan-Juventus terminando 0-0.

90Dupla mudança para a Juventus: Bentoncur e Dipala fora, Rabiot e Kluchevsky dentro.

89Bianconero alertou que Keane demorou a intervir em Romaknoli.

88‘Três minutos para curar

87‘Theo tenta entrar no modo trem: ele vem para a área e coloca no meio, sua cruz não está à vista.

84‘Ataque de Cilini, servindo Alex Sandro na esquerda: cruzamento brasileiro encontra McKenzie na área, ele sai.

82‘O jogo em campo não é bom e isso também se deve ao gramado. Um jogo com poucas oportunidades de gol.

79‘O Milan se expande para a esquerda de Giroud Rebic com um contra-ataque: o cruzamento da Croácia, no entanto, é muito solto.

77Os Salemakers jogaram melhor com o túnel em ‘de Sigilio, mas o belga escolheu o chute em vez de enviá-lo para a área de um ângulo apertado. Tiro terminando em falhas laterais.

75Dupla transição para Milão: Leo e Calabria por fora, Repic e Florença por dentro.

74‘Transferência para a Juventus: Fora de Morata, dentro de Keane.

71‘Bentankur fez falta em Theo em uma posição perigosa. Tiro livre à esquerda do rastreador para Rosoneri. Depois que o serviço terminou, o Milan não tinha nada.

69‘Atravessar Saelemaekers para virar à direita: Giroud sai da área e carrega-o com a cabeça. As fechaduras Szczesny são seguras. ocasião do AC Milan.

67A fase caótica da partida, agora a Juventus está se esforçando. Os rossoneri tiveram um pequeno problema, os caras do Pioli hoje com muita precisão.

65Dupla mudança para a Juventus: fora Quadrato e Locatelle, dentro Bernardeski e Arthur.

62Skroboda de Theo à esquerda: O francês entra na área e tenta rematar. Szczesny concentrou-se na ponta forte, mas central.

60‘Dupla mudança para o Milan: Diaz e Messi fora, Benazir e Salemakers dentro.

58Oportunidade de Milão! Grande bola de Calabria do poste mais distante, em vez de tentar cabecear na pequena área, Giroud tenta inclinar para um companheiro de equipe que não está lá. Escolha errada da língua francesa, grande oportunidade desperdiçada.

57Leo tenta acabar com a decisão de fora, fraco e centrado: tudo é fácil para Schsessny.

56O contra-ataque rossonero com Messi, no entanto, fica preso em seu jogo pessoal: a bola perdida.

55Outro erro de Donali, desta vez Quadrato: nada de amarelo.

50‘Para atravessar o Ciccio no trocar, Morata bateu a cabeça, mas errou a porta. Kalulu perdeu completamente.

49O bom bolso de Chronic foi para Girod nessa área, mas os franceses não foram precisos em dar a Dias. Remova a Juventus.

46‘De Bellow’s apito, a recuperação está em andamento. A bola jogada pelo Milan.

Os primeiros 45 minutos do Milan-Zoo foram cheios de luta e intensidade, mas algumas chances claras de gol. O Milan é muito bom e ativo, mas, por enquanto, a barreira da Juventus está parada: a Calábria esteve perto de marcar dois gols pelo lado de fora e, na melhor tentativa de Theo, Sillini salvou um deslize da borda. Ibramovic lesionou-se aos 28 minutos.

47‘Fim do primeiro tempo.

45‘Forçado nos lados direito e esquerdo de Milão, o muro preto e branco se ergue. A recuperação será de dois minutos.

41Melhor contra-ataque do Milan após boa intervenção da Calábria em Thibala, Messi adormece e perde tempo de jogo e bola. Não é bom para os brasileiros esta noite. Messias entre outras coisas registradas por deslize inútil em Cilini.

39Diaz vai para De Siglio com um bom número, e então Leo saca: os portugueses tentam quebrar aquela área, a defesa da Juventus fecha bem.

36Locadelli chutou de fora da área e a bola saiu muito alta por cima do travessão.

34Oportunidade de Milão! Rejeitado pelo bloqueio de Giroud, na cobrança de falta, Theo sai da borda com um chute de pé esquerdo, e a intervenção decisiva de Sialini desvia e salva Szczesny.

33‘Retorno luxuoso da Calábria no meio-campo, bola para Gerrod até o limite de Chillini. Erro e cobrança de falta de uma boa posição para o Milan.

32A Calábria ainda está perto de marcar! David tenta de longe após cobrança de escanteio, resultado vindo da esquerda de Schkesney.

31‘Messias escapa pela direita e desce e coloca no meio: Giroud não encontrou o desvio vitorioso de uma posição melhor. ocasião do AC Milan.

30‘Calábria tenta de ponta, lateral rossonero toca no travessão. Resultado fantástico, agora mesmo.

29‘Leo tenta marcar pela esquerda, mas é dobrado no momento do cruzamento.

28‘A primeira mudança para o Milan está chegando: Ibrahimovic sai com um problema físico, Oliver Giroud entra.

25′ Problemas para Ibra que se lembrou do banco. Giroud está se preparando para ver se será substituído ou não.

24‘Dipala vai para Cronik pela direita, foca na esquerda e erra o chute: forte, mas erra o alvo.

19‘Leão! O primeiro anel de Milão! A súbita erupção dos portugueses, concentrou-se, conversou com o Messias e Ebra e acertou o remate da ponta: Szczesny muito cuidado ao despedir.

16‘Grande jogo com as pernas de Miknan liberando Brahim Dias no meio-campo: Bentankur o derruba, faça isso. Punição ao Trocar: Venceu o Theo, nada foi feito.

13Este é um jogo muito físico no início: muitos conflitos de todos os lados do campo, mesmo os mais difíceis.

12Oportunidade da Juventus com Quadrato. O colombiano parte da direita e aponta para Romaknoli: salta com muita facilidade e chuta. Sua extremidade sul é poderosa, mas imprecisa e termina lateralmente.

11Leo alertou Guadrado para ficar detido por muito tempo.

10Cruz de Troker para Romaknoli: O capitão partiu, mas o cabeceamento não foi muito certeiro.

9Locetelli alertou para uma intervenção muito difícil, mas arbitrária, em Donali.

8Outro plano de escanteio: a bola chega a Leo na entrada da grande área. Tiro português, alto esforço.

7Padrão de canto em Donald Cross: O cruzamento desviado cruza perigosamente toda a área penal sem detectar qualquer desvio.

6O primeiro sprint de Leo comendo de Sigilio: O cruzamento das costas é finalmente desviado para um canto.

5‘Daibala está tentando fluir para essa área e Romaknoli e Donali estão efetivamente encobrindo isso.

3‘A Calábria, na zona de Dias Pitz, foi aterrada por um defesa: para De Bellow foi um erro no ataque.

2‘Tente contra-atacar Leo depois do escanteio, McKenney triplica e fecha.

1Canto esquerdo de Alex Sandro para a Juve, nascido de uma descida perigosa. Kalulu é cuidadoso ao fechar Morata.

1′ Whistle de Bello, partida Milan-Juventus! A primeira bola da partida para os Bianconeri.

– Infelizmente, as condições no campo de San Siro são muito ruins devido ao clima e a muitos jogos disputados.

– As duas equipes entram em campo: camisa rosonari do Milan, uniforme preto e branco da Juventus.

Amigos de MilãoNews.it, Bem-vindo a San Siro. É hora de uma grande partida: Milan e Juventus se enfrentam na grama áspera de Mesa. Os rosoneri querem responder após a brava derrota de segunda-feira contra o Spacia, já que os argelinos querem estar no fundo do confronto da Liga dos Campeões: será um desafio difícil e emocionante. Como sempre, graças ao nosso texto ao vivo, contaremos todas as emoções desta partida, minuto a minuto, após a ação, até o apito final. Então, fique conosco para acompanhar o andamento da competição.

Milão (4-2-3-1): மைக்னன்; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo; Donali, Crônico; Messias, Brahim Dias, Leão; Ibrahimovic. Tudo. Bioli.

Disponível: Tatarzanu, Mirande, Stanta, Florença, Gabia, Pagoco, Pennasser, Salemakers, Rebekah, Maldini, Giroud.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Ciclio, Rugani, Cilini, Alex Sandro; Quadrato, Pentágono, Locatelly, McKennie; Dipala, Morata. Tudo. Felicidade.

Disponível: Pinchoglio, Perrin, Danilo, Bellegrini, de Lict, Bernardesky, Rabiot, Arthur, Kluchevsky, Keane, Gio George, ake.