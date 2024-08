“Eles querem me vencer, isso já foi visto com Berlusconi”

Já vi filme. Temos medo de saber o resultado. Eis a ansiedade que permeia os muros de pedra da fazenda Beneficio, na Apúlia. Isto coloca o primeiro-ministro e os líderes fraternos de Itália num grito de defesa. Ariana Meloni. Sinais de um outono quente no horizonte nas linhas de frente do conflito com o judiciário ou parte dele: um ataque político-judicial pode ser lançado contra a irmã do primeiro-ministro. Uma série de artigos pretendia ser o papel do chefe da Secretaria, via della Scrofa, na escolha de certas nomeações em vez de subsidiárias estatais. Um ataque que ocorre ao mesmo tempo que a retomada do processo contra Daniela Santanchè, no qual está pendente um pedido de acusação. Uma espécie de cerco. Com o objetivo de enfraquecer o governo, nem é preciso dizer. Talvez alguns dos partidários do primeiro-ministro suspeitem que a maioria esteja a sabotar as reformas actuais.

Incutir medo é um artigo de jornal escrito por Alessandro Sallusti. A sua reconstrução, asseguram ao círculo íntimo do líder do FdI, “não sabemos nada”. Mas confirma o que já começamos a suspeitar: “Querem investigar Ariana Meloni”, diz a manchete do jornal. Pressupõe uma tríade de jornalistas, políticos da oposição e procuradores complacentes para implementar “táticas múltiplas” e “paralisar o adversário”. E levanta a possibilidade de a irmã do primeiro-ministro ser acusada de tráfico de influência.

Medos

O cenário coincide com os alertas feitos por Guido Croceto meses atrás sobre possíveis investigações contra membros do governo Meloni. Porém, desta vez, o suposto alvo tem nome e sobrenome. E o próprio primeiro-ministro, a quem a Ansa contactou por telefone, explicou que acreditava que a possibilidade de um julgamento contra a sua irmã era “altamente possível”. “Este é um projeto visto e revisto especialmente contra Silvio Berlusconi”, observa o presidente da FdI. “Um sistema que usa todos os métodos e todos os truques para derrotar um adversário político que vence uma disputa democrática numa eleição. Eles vasculharam a minha vida e a vida de todas as pessoas próximas a mim e não encontraram nada que nos atacasse.” Novamente: “Se for verdade que agora eles estão fazendo máquinas de lama e teorias, começando pela minha irmã Ariana e esperando um julgamento fictício contra pessoas próximas a mim, isso será muito sério”. Mas, continua Meloni, “também será um bom sinal, porque estes movimentos maus e desesperados de maus políticos significam que estamos a livrar-nos do sistema de interesses que manteve a Itália refém durante anos”.

O primeiro-ministro está se preparando para um confronto. Mas para a oposição, o “antigo bode expiatório” está a ser forjado: “Meloni deixa de perseguir notícias falsas de conspiração e pensa na Itália”, atacou Riccardo Maggi da +Europe. Matteo Renzi e Italia Viva estão sofrendo duramente quando o Partido Democrata está quieto. Questionados pela FdI, porque Iv assinou a pergunta parlamentar sobre Ariana Meloni, na qual se presume a sua “influência” nas nomeações estatais (uma escolha de redação aleatória, segundo os irmãos: “Renzi atira a pedra e esconde a mão.”, eles ataque). “As irmãs Meloni veem fantasmas?”, respondeu furiosamente o senador florentino. Pede a Sallust que negue qualquer envolvimento de IV e que o primeiro-ministro responda perante o Parlamento sobre o mérito. “Ao contrário do que Meloni fez com os meus entes queridos, não ataquei a família do primeiro-ministro por motivos legais”, comentou.

reações

No entanto, por parte da FdI, os antecedentes do Giornale provocaram imediatamente reações unânimes. O presidente da organização, Della Scroba Giovanni Doncelli, publica um vídeo no qual incita o perigo de uma “conspiração para parar o governo e as reformas” e uma tentativa de “contaminar a democracia”. Lucio Malan, chefe do grupo no Senado, fala do “potencial final judicial perturbador” da campanha contra Ariana Meloni, enquanto seu colega de Montessidorio, Tommaso Fotti, envia uma mensagem “aos encrenqueiros profissionais: vocês não passarão”.

