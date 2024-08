Vuelta a España 2024 dá as boas-vindas ao início de Lisboa

lá Volta à Espanha 2024 Partindo hoje de Portugal há quase trinta anos, em 1997 a corrida espanhola partiu das estradas portuguesas pela primeira vez na sua história, voltando ao futuro, então de Lisboa a Madrid com muita história e paixão as da terra ibérica já se definem como a melhor versão da Vuelta portuguesa do século XXI. cxcling

Os entusiastas do ciclismo espanhóis e portugueses encontrarão um sistema conjunto entre os dois países da Península Ibérica, por exemplo. Copa do Mundo de Futebol 2030 Será realizado em Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai.

A Vuelta a España 2024 é um Tour pela Região Centro de Portugal

Como já mencionado, a Vuelta a España 2024 comemora hoje seu aniversário Partida de Lisboa Nos próximos três dias, passaremos pelas ruas e cidades do centro de Portugal (assim se chama Reggio Centro): Oeiras, Cascais, Ourém, Lousã e Castelo Branco serão os outros protagonistas da saída. visitas.

Há dois dias, dia 15 de agosto, aconteceu a apresentação oficial das equipas em Belém, uma das zonas mais bonitas e turísticas de Lisboa. Numa tarde quente de meados de agosto, houve um pedaço da cultura e história do país lusitano, uma verdadeira celebração com a reconstituição histórica das unidades de bicicletas do exército português, visíveis no palco com as bicicletas usadas durante a Primeira Guerra Mundial . , foram formados em unidades de infantaria e eram utilizados como meio de transporte e guerra na época, permitindo aos soldados ter mobilidade e poder de fogo.

Três portugueses competem para sonhar grande

Quando o sol começou a se pôr, o mesmo aconteceu com os home runners. João Almeida (Emirados Árabes Unidos Team Emirates), Rui Costa (EF Education-EasyPost) e Nelson Oliveira (Moviestar). O foco esteve no trio português, recebido com alegria e confiança.

no terceiro, Rui Costa Ele foi o primeiro a subir ao palco e imediatamente foi aplaudido de pé pelo público. “É um grande prazer, orgulho e sentimento de felicidade estar em Portugal com os portugueses impecáveis ​​ao longo da minha carreira. A equipe se concentra em auxiliar o líder [Richard Carapaz] E, se tivesse oportunidade, seria interessante lutar em um palco. Após o acidente de Alagarkoil, tudo mudou. Tenho que estar em forma em todas as corridas e estar aqui é um enorme prazer e um esforço saudável da minha parte. As pernas estão bem e desejo-lhe tudo de bom”.

seguir Nelson OliveiraImediatamente interrompido pelos gritos dos presentes, que ouviram a vitória na primeira etapa e, por fim, a mais esperada, João AlmeidaUm dos favoritos para vencer esta edição. “Definitivamente farei o meu melhor. Temos uma equipa muito forte e ambições diversas. Esperamos dar aos nossos fãs uma satisfação importante quando chegarem a Madrid“.