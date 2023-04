Um panorama de tirar o fôlego, uma das mais belas escadarias com vista para o mar está localizada aqui.

Todos os viajantes sonham com lugares onde possam se encontrar, e isso é possível à frente Vista incrível Agradável no final de um longo lance de escadas.

Existem muitas vistas que podem ser alcançadas depois de subir muitos degraus ao redor do mundo, mas A beleza da paisagem A subida vale o esforço.

Um desses destinos está localizado na Europa: vamos encontrá-lo juntos.

Escadaria com vista para o mar: onde fica esse paraíso terrestre?

Você tem que entrar para apreciar este majestoso panorama Portugal e em particular, na Madeira.

É um arquipélago de origem vulcânica Município do Funchal É um dos lugares perfeitos para se dedicar à cura e relaxamento, graças às plantas e ao mar cristalino.

São muitos os recantos para desfrutar na Madeira, mas a dominá-los, sem dúvida, é a vista panorâmica do Miradouro. ponta do carajau.

Ponta do Carajau: Mirante onde você pode admirar o panorama de tirar o fôlego

Vale principalmente a caminhada Centenas de passosEspecialmente gratificante é a vista que se desfruta na Madeira.

Estamos falando do mirante Ponta do Carajau Mirante do Cristo ReiPor causa da estátua do Cristo Rei, que está lá desde 1927, ela é muito parecida com a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro.

No final das escadas pode-se apreciar uma maravilhosa vista panorâmica do Funchal, mas Ilhas Desertas e as praias de Reyes Magos e Callos.

Sem dúvida, a atração principal é esta longa escadaria que desce e leva à maravilha do mar. Segundo a lenda, a viagem Uma escada aumenta a energia.

A Madeira tem muito charme português, dando-lhe a oportunidade de experimentar muito atrações.

Leia também: Mar incrível, estas são as 10 praias e baías mais bonitas da Europa: aqui estão elas

Aprecie a beleza do jardim flutuante

A escadaria com vista para o mar não é a única atividade que se pode realizar pelo Miradouro: a Madeira acolhe os seus mares. garoupa atlânticaVisível por mergulhos interessantes.

Os observadores de pássaros também têm a chance de ver uma variedade de espécies de pássaros Oceanodroma castro, Buffinus barolii, Calonectris borealis.

Mas a Madeira não é só um espetáculo: a jardim flutuanteUm lugar preferido pelos praticantes, conhecido como Arquipélago Caminhada Além disso, o clima ameno garante uma estadia agradável na Madeira durante todo o ano.

Resta reservar bilhetes para visitar a beleza portuguesa.

Leia também: Nem todo mundo sabe, mas existe uma incrível cachoeira subaquática na Terra. Está lá