Criança espancada até a morte pela mãe em Casalnuovo, familiares agonizam: “Devolvam a pequena Aurora”

Acesse o artigo premium e todo o conteúdo do site Aplicativo exclusivo, com newsletters e atualizações ao vivo.

“Não sei o que eles estavam fazendo lá. Meu Deus, estou doente, me ajudem! Minha neta maravilhosa está caída no chão.” O desespero do irmão de Rosa Palma,…

“Não sei o que eles estavam fazendo lá. Meu Deus, estou doente, me ajudem! Minha neta maravilhosa está caída no chão.” A frustração de Irmão de Rosa Palma mãe Aurora, Correu para o local da tragédia com amigos e parentes, todo o significado da terrível tarde de ontem está nele. O tio da criança chorou diante do corpo minúsculo da nora, que jazia no chão sobre uma folha de seguro de ouro espalhada em vão pelas enfermeiras da ambulância que vieram a Castelnuovo para salvar a menina.

“Tenho que entender o que aconteceu, não posso aceitar”, disse o tio aos familiares. Famílias divididas. Depois de algum tempo, também entra em cena o marido de Rosa, de quem ela é separada. Ao saber da tragédia, o homem deixou a fábrica onde trabalhava como operário. No local, ele compartilhou a dor de seus parentes, que vieram às dezenas do bairro napolitano de Ponticelli. Quase todo mundo que conhece a pequena Aurora mora nessas áreas Através do PurgatórioNos subúrbios orientais de Nápoles, os enormes complexos famosos se sucedem sem parar.

“Meu irmão tem que me contar tudo e eu quero saber tudo. Isso não pode ter acontecido com minha neta!” Nesse momento, uma das irmãs do pai de Aurora se manifestou. … Enquanto isso, a investigação policial ainda está em pleno andamento. “Quando podemos trazer Aurora de volta?” pergunta da tia Dirigiu-se a um policial. “Quando tudo estiver claro”, respondeu o soldado.

O corpo de Arora está no necrotério da segunda policlínica para necropsia. Então o judiciário tem corpo para entender plenamente o que aconteceu. O que se sabe é que o corpo da menina foi realmente decomposto por trabalho braçal no Audi dirigido por sua mãe.

“A situação familiar era assim. Uma menina que teve que suportar separações, situações difíceis, complicadas…”, foram alguns dos comentários que surgiram ontem dos pequenos grupos de conhecidos de Rosa. tragédias causadas por descuidos têm surgido mais do que outras.Rosa Palma começou a conduzir um carro com motor, decisão que custou caro a uma mulher, a vida da sua única filha.

No entanto, evidências coletadas no local confirmaram que o carro que matou Arora estava registrado. Um homem de 48 anos que vive em Nápoles E o seguro contínuo é fornecido.

Leia o artigo completo

Em Il Mattino