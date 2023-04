Ederno Miura: Estreou-se no futebol português aos cinquenta e seis anos

Atacante japonês faz história no futebol lusitano: Ex-jogador do Genoa é o jogador mais velho a atuar em Portugal.

vida lendária Kazuyoshi Miura Enriquecido com um novo capítulo. Um atacante japonês que comemorou o dia 26 de fevereiro quinquagésimo sexto aniversárioEstreou-se oficialmente no futebol português.

Aconteceu no decorrer Educador Visu-OlivirensA partida era válida pela 29ª rodada da Liga Portugal 2, segundo escalão do futebol português, e aos 90 minutos para ser mais preciso, o técnico da equipe, Fabio Pereira, decidiu entrar no scrum.rei dinheiroA vitória já estava amplamente garantida (a partida terminou em 1–4).

Tamanhocom ele 56 anos, um mês e 24 diasAo se tornar o lusitano gravou seu nome na história do futebol Jogador mais velho a entrar em campo num jogo entre equipas profissionais de Portugal.

Vinte e três anos após seu retorno à Europa, um marco extraordinário foi alcançado. Miura até já usou camisas no passado Génova (tornou-se o primeiro jogador de futebol japonês a jogar na Itália) marcando um gol em vinte e duas partidas na Serie A na temporada 1994/1995, e Zagreb, CroáciaIngressou no início de fevereiro, por empréstimo, na Oliveirense, clube do Grupo Onodera. Yokohama Ou a empresa ainda detém o cartão dele.

Esta é a décima sexta camisa mais longa de Miura Uma carreira que começou em 1986. Desde então, o jogador de futebol mais velho em atividade na história do futebol profissional também jogou Brasil E AustráliaAssim como o óbvio Japãoe vestiu a camisa da seleção japonesa 89 vezes, marcando 55 gols.