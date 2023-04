Para bater em um psiquiatra com um pé de cabra, há uma premonição

Ele a esperou na saída da enfermaria, dentro do campus Santa Sierra Ele bateu nela até ela desmaiar. Uma médica chamada Barbara Capovani, chefe da unidade psiquiátrica do hospital Pisan, está agora em prognóstico secreto, sua vida confiada a seus colegas do hospital Cisanello, para onde foi levada às pressas.

“Apesar dos procedimentos cirúrgicos e de ressuscitação anestésica implementados imediatamente no Hospital Universitário de Bizan, o estado de saúde do paciente permanece crítico, confirmando a imagem, que é grave”. Uma declaração conjunta da ASL do Noroeste da Toscana e da AU de Pisa sobre a condição médica de um doente mental que foi agredido ontem à tarde em Pisa por um homem procurado pela polícia. “O prognóstico é confidencial – eles estão em andamento – a próxima atualização sobre suas condições médicas será em 24 horas”

Segundo relato de uma testemunha da polícia, o ataque ocorreu por volta das 18h30. O agressor era um homem vestido de preto e mais tarde o encontrou. Os investigadores da polícia vasculham as câmeras da instalação em busca de outras pistas e identificam o homem enquanto a busca se expande para todo o centro da cidade. A polícia de forças aéreas, móveis e científicas está vasculhando a área em busca de pistas úteis e outras evidências. Os colegas de trabalho da mulher foram entrevistados para identificar o agressor. Tentativas estão sendo feitas para reconstruir as nomeações profissionais anteriores, mas nenhuma hipótese foi descartada no momento.

Há dois anos, em 2019, o médico, junto com outros cinco colegas, foi absolvido no final da investigação pelo suicídio de uma paciente que teve alta hospitalar. Os eventos mais recentes e extremamente sangrentos em Pisa podem ser redescobertos por médiuns. READ Recorde de Holler na Liga dos Campeões! Cristiano Ronaldo empatou

Um episódio de violência traz novamente à tona a questão das agressões aos profissionais de saúde: Só no ano passado, na Toscana, houve 1.258 ataques a médicos e funcionários de hospitais. Destes, 935 foram verbais e 323 foram físicos, resultando em 193 lesões relatadas. Pronto-socorros e enfermarias psiquiátricas são os setores mais expostos. Um número que caiu durante a pandemia se recuperou nos últimos meses. Há um mês, a vereadora da Saúde Simone Bezzini explicava: “um fenómeno que exige uma dupla resposta, por um lado a prevenção, ensinando os cidadãos a respeitá-la, e por outro lado a gestão e acompanhamento de cada episódio”.

Uma mensagem próxima do chefe da região, Eugenio Gianni, chega imediatamente nas redes sociais: “Um episódio muito grave, nossos médicos estão fazendo todo o possível para tratar o médico agredido. Graças à polícia envolvida na reconstrução do ocorrido, eu espero que o cruel agressor que pagou por este ato covarde e inédito seja logo preso e levado à justiça. Expresso minha profunda dor e digo que todos devemos fazer mais para proteger nossos profissionais de saúde e seu grande sacrifício diário, mas agora eu só posso dizer: vá ao médico».

