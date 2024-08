Incêndios florestais afetam casas

Fora do país fogo Entrou em erupção no domingo, 11 de agosto Monte Pêndulo pendência GragnanoNa província NápolesComeça em uma área arborizada e ameaça as casas vizinhas. A causa do incêndio na madrugada ainda é desconhecida. Os bombeiros e a Defesa Civil da Campânia intervieram rapidamente por vias terrestres e aéreas, enquanto os autarcas dos municípios em causa atualizavam as respetivas cidadanias nas redes sociais, entre outras. Vídeo Retrata fumaça subindo da montanha para o céu.

Incêndio em Gragnano sul Monte Pendolo: casas ameaçadas

Violento fogo Aconteceu na tarde de domingo Monte PênduloUma área arborizada perto da antiga rodovia de ligação está sendo rapidamente engolida Gragnano pendência Agerolaindo em direção Piemonte.

O incêndio, que começou por volta das 13h, foi alimentado por fortes ventos ventoIsso empurrou as chamas na direção cruzar localizado acima montanhas Loteria.

Crédito da foto: Tutosita

O incêndio eclodiu no topo do Monte Pendolo, entre Gragnano e Piemonte, na província de Nápoles.

Intervenção dos bombeiros

Bombeiros coordenados pela Defesa Civil da Campânia chegaram ao local. A difícil conformação do terreno tornou necessário chegar por via aérea às áreas mais inacessíveis. Helicóptero Erickson.

A origem do incêndio é desconhecida; Em pouco tempo o fogo se espalhou para casas próximas. Neste ponto, a cidade abaixo não parece estar em perigo imediato.



Parecer das administrações de Gragnano e Pimonte

“Intervimos imediatamente e tomamos medidas para controlar o incêndio no centro da cidade”, alertou na sua página no Facebook. Nello D’AriaPrefeito GragnanoUm entre muitos compartilhados Vídeo de fogo.

“Estamos em contacto constante com a direção regional de defesa civil e com os bombeiros. Veículos de emergência, bombeiros e voluntários já estão no local. Dois helicópteros nacionais estão chegando da região”, disse o prefeito.

O próprio D’Auria divulgou uma atualização por volta das 19h, anunciando que a situação estava melhorando. “As intervenções aéreas continuam há mais de 3 horas e, em sua maioria, extinguiram o incêndio”, escreveu o prefeito. “Quem quer que tenha escrito este episódio infeliz, amaldiçoo para o resto da vida se foi malicioso.”

Até o prefeito Piemonte, Francisco somaAlertou os cidadãos atualizando a situação no Monte Pendolo. “Nossa montanha está em perigo. A nossa defesa civil já está no local e foi solicitada a intervenção de um veículo aéreo”, escreveu nas redes sociais.

“Recomendo a máxima cautela a todos os cidadãos. Não se aproxime da área em chamas. Chegará o momento em que estabeleceremos responsabilidades e exigiremos justiça por estes danos ambientais incalculáveis. Agora vamos pôr os operadores da defesa civil a trabalhar”, concluiu.



