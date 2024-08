É um dia muito triste para o futebol: estrela de Portugal anuncia a sua reforma | A despedida final é de arrepiar

Mundo do futebol lamenta adeus à lenda histórica: ícone português anuncia oficialmente sua aposentadoria

A única coisa neste mundo que não pode ser controlada é o tempo, que inevitavelmente passa sem freio. Com o passar dos anos, os torcedores do mundo do futebol veem lentamente um desaparecer geração Lendas sobre a história deste esporte incrível.

O anúncio foi feito há poucos dias Até a próxima Uma lenda, um jogador de futebol muito querido no seu país natal, Portugal. Um dos jogadores de futebol mais antigos, com uma carreira de mais de duas décadas, uma lista incrível de vitórias e uma parte do domínio europeu do Real Madrid, que continua até hoje.

Esportista de personalidade forte, sempre se destacou pela atitude e habilidade futebolística e conquistou tudo o que quis, menos a Copa do Mundo. carimbo Em todos os clubes em que jogou.

Ha sucesso 1x Educação Europeia 1x Liga das Nações com sua seleção nacional, 3x liga dos campeões, 2x Supertaça Europeia, 2x Mundial de Clubes, 3x A Liga, 2x Copa dos Reis, 3x Supercopa da Espanha, 4x Campeonato Português, 5x Taça de Portugal, 5x Supertaça de Portugal, 1x Taça da Liga Portuguesa, 1x Copa Intercontinental.

“o pior”

Ele foi definido como um dos melhores defensores “ruim” Sempre com as camisolas do Maritmo, FC Porto, Real Madrid e Besiktas, com as quais conquistou o total. 33 Copos. Falamos abertamente Pimentaque anunciaram a novidade em seus canais sociais.

Ele disse que sempre se aposenta com seu companheiro de seleção e ex-companheiro de IA BrancosCristiano Ronaldo, no entanto, decidiu pendurar as chuteiras após o término do seu contrato com o Porto, agradecendo a todos que o amaram e apoiaram durante sua passagem. Negócio famosoDuração é beleza 22 anos.

Créditos finais

A notícia circulou em todas as plataformas sociais em muito pouco tempo, quando foi publicada por todas as páginas esportivas e jornais. Todos os clubes e camaradas pertencentes à classe manifestaram a sua opinião sobre este assunto 1983, Quem o parabenizou melhor por este Novo capítulo Essa vida está reservada para ele.

Entre todos, o notícias Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, seus melhores amigos no jogo. Português: “Não tenho palavras suficientes para expressar o quanto você significa para mim, cara. Ganhamos tudo que há para vencer em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por você. Você é único, muito obrigado por tudo”. Espanhol: “Um grande homem, um guerreiro com quem compartilhei muitas partidas, vitórias e títulos. Foi um prazer jogar com você, irmão. São poucos como você. Aproveite esta nova fase da sua vida, meu amigo Pepe!