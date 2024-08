Portocanele de Cesenatico, funcionário municipal foi encontrado morto após horas de busca

Cesena, 10 de agosto de 2024 – ONU Funcionário municipal Desligado Cesenatico foi descoberto cadáver Dentro Água de Porto do canal. E Cláudio Passocci, 65 anosUm pessoa conhecida E muito querido. Uma terrível descoberta foi feita ambiente Às 20hDepois disso o dia inteiro Membros da família Eles procuraram por ele.

Nas redes sociais irmã Ele realmente escreveu Cláudio Ele estava ausente lar em volta Tarde E metadesem tomar Carteiras e o Celular. Como a tensão aumentou imediatamente Basochchi Ele tinha algum Dificuldades motoras e pode ser visto Estado confuso. Seu corpo foi encontrado nas proximidades a ponte Desligado distante Massinionde estão Barcos históricosEntão dentro Centro completo. Para recuperá-lo, o Polícia de fogo Eles são Homens deEscritório Distrital Marítimo de Cesenaticocom a ajuda de Defesa civilde Carabineiros E Polícia local.

Uma das causas da morte é presumida queda acidental. Prefeito Matteo Cozzoli Desligado Cesenatico Ele ficou muito chateado: “Eu sei melhor CláudioTodos os dias tínhamos uma reunião pela frente máquina de Café Dentro de manhã cedodê-nos bom dia. Ele é uma pessoa muito gentil e sempre tem uma palavra gentil para todos. É um homem Ativo, apaixonado Desligado Cesenatico E ele me disse empregos Eu estava sempre ouvindo ele procurando algo para fazer Eu amo issoPorque quem entra Bicicleta Como ele fez isso eleNa verdade vendo mais coisas. Infelizmente, quando me confirmaram esta noite que ele era o homem portaEu perguntei a A Grande dorSinto-me arrasado e sem palavras. eu revelo Condolências no Família”.