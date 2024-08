Peto, desiludido com Itália: portugueses pressionam pelo regresso | Dois grandes atores estão competindo nele

O ex-atacante da Udinese pode cair nas graças de duas das melhores equipes da nossa Série A. Vamos descobrir quais

Muitos jogadores fazem planos errados para desistir após anos positivos Siri A e terra Primeira Liga. Mas depois de uma temporada eles querem seguir a trilha do inverno e voltar para onde “se divertiram”.

Scamaka Pode ser um dos últimos exemplos neste sentido, mas muitos nas últimas temporadas não conseguiram cumprir o “melhor campeonato do mundo”. Entre estes está também BeatoSua época é bem lembrada por muitosUdinese.

Nas duas temporadas que passou no Friuli, sempre conseguiu atingir a marca dos dois dígitos, por isso chamou a atenção no verão passado.Évertonque decidiu investir nele.

Clube Liverpool Ele gastou aprox. 30 milhões de euros traga isso à tona Parque GoodisonMas os esforços da empresa não foram recompensados, pelo menos no que diz respeito ao historial. Na verdade, foi um caso decididamente fracassado.

Uma temporada decepcionante no Everton: os números

Em vinte e seis aparições Primeira Liga Ele entrou apenas três vezes. Os despojos foram enriquecidos por dois gols marcados Taça da Liga. Resumindo, pelo menos por enquanto ele não deixou marca no coração de seus fãs. Os Caramelos.

E não tenho certeza se isso vai acontecer Português nascido em 1998 Procura compreender quais serão os desenvolvimentos desta última fase Mercado de câmbio. Na verdade, ele também nutre um desejo indisfarçado de regressar a Bel Pais.

Ambas as equipes locais estão interessadas em Beto

Deveria haver uma abertura atravésÉvertonDuas equipes locais já estão prontas para contratar o atacante. Nós conversamos Milão e RomaEquipes que procuram um atacante reserva que lhes permita Morata e Tovic Pode respirar a qualquer hora.

No entanto, os Giallorossi têm que ficar em primeiro lugar Abraão. Se o inglês não sair, outro centroavante não poderá entrar. Os rossoneri teoricamente já existem JovicMas Fonseca Ele não se importaria com um terceiro atacante para cuidar de suas funções de várias temporadas. Consequentemente Beato Poderia ser um nome muito quente para Mercado italiano. Por outro lado, foi precisamente aqui que deixou mais a sua marca antes de se aventurar na travessia do Canal da Mancha.