É uma merda, é apenas uma merda

Antonio Cassano na BoboTV reage fortemente a uma provocação que José Mourinho lhe fez em direto na TV no céu após Roma-Feyenoord: Ex-jogador do Bari ataca o treinador português em termos inequívocos.

A batalha entre Antonio Cassano e José Mourinho ainda não acabou. Piada do técnico de Portugal na TV após Roma-Feyenoord A Liga Europa brincou queex-jogador de futebol de Barry Ele sentiu o golpe e imediatamente partiu para o contra-ataque. Twitch the Apulian fala com BoboTV Ele respondeu ao especial e o fez sem sutilezas.

“Ele falou sobre mim ontem à noite também. Como jogador eu era forte, mas tocava como um tambor“, disse o jogador de 40 anos de Bari Vecchia em resposta à piada espirituosa de Mourinho na noite anterior (“Cassano está no estúdio?” perguntou sarcasticamente o técnico lusitano enquanto apontava para o estúdio cheio de samples.

No entanto, Antonio Cassano não se limitou a responder ao treinador da Roma, mas aproveitou para reiterar o seu pensamento de uma forma mais colorida. Sobre o talento, um dos treinadores mais vitoriosos da história do futebol, essa ideia realmente começou, e agora se transformou em uma batalha sem restrições: “Em vez disso, ele é péssimo como treinador. Ele só fodeu…“Na verdade, o ex-jogador de Milan, Inter, Roma e Real Madrid fala como sempre no canal Twitch de seu amigo Bobo Vieri (ultimamente irritado).

Cassano considera Mourinho tão pobre que o vê bem noutra atividade: no restaurante

Assim, a batalha entre Antonio Cassano (que, graças a esta série interminável de revanches, agarrou mais uma Anta Dourada) e José Mourinho, não dá sinais de esmorecer. treinador português Quem depois de discutir com Livaja na hora do Inter e zoar o ex-Pepe de Paris ao vivo na TV? Desta vez, ele não vai lucrar passivamente com a resposta tóxica do ex-jogador de futebol. Em vez de lançar outro ataque sutil (metodicamente), mas sério. Assim, parece que a novela ainda está longe do fim: é só esperar o próximo episódio ir ao ar.