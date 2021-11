9 de novembro Foto de Cotidiano na banca: corrupção aberta. Liderando Ivy ‘The Matrix’

Comparar “De B. a Matteo: a política e os negócios são o pecado original da Itália” “Para dar a volta ao mundo, Renzi deve pelo menos esperar para sair da política.” Alicia Rome, uma repórter de Roma para a seção espanhola do Huffington Post, resume os pensamentos de muitos colegas em jornais estrangeiros, prometendo descrever outra anomalia italiana no conflito de interesses. Era uma vez o Silvio Berlusconi e hoje aqui está o Matteo Renzi […]

Emergência Escola, volta a cortar: 30 mil “atta” corre o risco de não ser renovada Funcionários do “governo” – eles expiram em 2021, mas o governo esqueceu a extensão

Procedimento impróprio Manobra ainda Phantom: secretamente reescrita para o tesouro Foi aprovado no MDL há duas semanas

Veneno em Milão Eni, um quebra-cabeça de chats “feito” por Armanna Especialista: “Dúvidas sobre a autenticidade dos chats” revelou a verdade pelo ex-gerente. Mas eles não podem reconstruir a falsificação

Milan Bem, a área cinzenta do poder. ‘Entrangata, Política, Ultra Direita Um senador durante o almoço eleitoral, alguém próximo de ‘Ndrangheta’ e considerado maçom. Bem-vindo ao Milan. A seguir estão os partidos na opinião de Diomo, e os políticos da Liga estão próximos à extrema direita do “Barão Negro” Jongi Laverini, que agora está sob investigação do MEP dos Irmãos Italianos (Fdi) por lavagem de dinheiro e financiamento ilegal. Carlo Fidanza, atravesse o vidro […]

Julgamento em Milão No caso do vestido, Fontana não será questionada. Advogado: “Utopia para apaziguar advogado” Em geral, ele explicava sua inocência: “Não brinque (…). Isso foi para dar uma mão à emergência do governo. Ele tentou explicar a doação e foi iniciada uma investigação sobre a fraude […]

Jornalistas Na vanguarda do cigarro, coragem e talento: Hello Enri Diga adeus ao nosso Enrico Fierro

Cole Os direitistas o defendem: “Isso é tão cruel quanto o que aconteceu com Silvio” Os padrões de Iv são para Cayman

Amarelo Socialistas 5S: Letta vai para Bruxelas Conte queimado enquanto EU – Inovação de Di Maio junta-se ao grupo S&D

Govit-19 As infecções ainda estão aumentando. Emma pressiona para a pílula A curva da epidemia está diminuindo – havia 4.197 novos casos ontem contra 5.822 no dia anterior – mas a taxa positiva para swabs realizados subiu novamente, para 1,3 a 1,7%, e o número de pessoas atualmente com doença de covide agora é superior a 101.000 . A admissão em hospitais também aumentou […]

Parlamento O navio do mar deserto reabre Esperando pelo Quirinal – Puett está de volta depois de um ano e meio

Governo de outros Aumento da vacina após bloqueio na Áustria. Em casos alemães Enquanto os Estados Unidos reabrem suas fronteiras para turistas e viajantes de outras partes do mundo, os voos são retomados após 18 meses, e a Europa continua a lidar com o aumento de casos em muitos países. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel diz que está “muito preocupada” com a situação epidêmica. […]

Investigação “Homem do clã e resíduos no Irã com serviços em declínio” “Mala Picna”. Lixo com base no crime

O caso de Alex Pamba Turin mata pai para salvar sua mãe PM: “Eu o forcei a ficar na cela por 14 anos” “Sou forçado a cumprir 14 anos de prisão.” Então, ontem, o procurador-adjunto Alessandro Aghemo, de 20 anos, Alex Pompa, pediu ao Tribunal Auxiliar de Turim que condenasse o assassinato de seu pai Giuseppe, 52, em 30 de abril de 2020, após outra violência contra sua mãe em Collegno. Assassinato voluntário agravado por laços familiares […]

Roy, Directions Company Compromissos de Forte adiados para o Natal: três noticiários foram estendidos É claro que encontrar políticos é inútil. As nomeações para os trens ainda estão caindo. Depois de ver Carlo Fordes, Gianni e Enrico Letta, mais uma vez Matteo Salvini e Luigi di Mayo foram vistos na festa de aniversário de Cofredo Bettini, onde, além de Giuseppe, havia muito BT romano. […]

Milão, tirada 48 anos ‘Dá uma série de maníacos’ Ele reservou um tempo para “comprar uma caixa” em um bar perto da casa do casal e secretamente colocou benzodiazepínicos em algumas bebidas. Depois foi para casa com eles, onde os dois já haviam desmaiado. Lá, Omar Confalonieri teria abusado da mulher. A coisa é […]

Tribunal de Cassação Bairro Porcelino: “Massacre da Máfia com Áreas Cinzentas” Em julho de 1992, o Tribunal de Cassação divulgou os motivos das condenações pelo assassinato do juiz Paulo Borcelino e sua esposa (Emanuela Loi, Agostino Catalino, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Le Muli e Claudio Traina). . Em 5 de outubro, a prisão perpétua foi mantida […]

Essa pessoa tem 41 anos Ele cai da mercearia e um trabalhador morre em Roma Um trabalhador caiu de uma mercearia em Roma ontem de manhã e morreu. O jovem de 41 anos, de ascendência romena, trabalhava em um andaime montado no segundo andar de um prédio na Piazza Gregorio VII, na área de San Pietro, segundo a procuradoria. Ele caiu e morreu instantaneamente. Ajuda […]

Agora, para a análise da corda Motoron, o teleférico do massacre foi removido Os restos mortais de um teleférico motorizado que caiu em 23 de maio foram removidos por um helicóptero da brigada de incêndio na manhã de ontem, matando 14 pessoas. A sucata foi transportada por caminhão até o Technoparko de Verbania-Fontodos. “Hoje (ontem, Ed) vão lá especialistas com assessores de todas as partes, inclusive a nossa. […]

Chiavari, 96, foi morto Vá de scooter há 25 anos, Luminol assassinado Uma nova reviravolta surgiu no caso de assassinato de 1996 de uma adolescente que foi assassinada no escritório de contabilidade onde trabalhava em Chiawari. A polícia forense irá luminalizar um ex-professor sob investigação por um assassinato horrível na scooter de Annalucia César. A scooter foi mantida em legítima defesa na Guiné desde que foi confiscada […]

Durante o derby Galle-Salvini, Conflito em San Ciro O líder da Liga do Norte: “Fui insultado” Durante uma partida entre as equipes do Milan e do Inter na noite de domingo, uma briga estourou entre o cantor de rap Gali e Matteo Salvini, torcedores do Rosoneri. O fato é documentado por um vídeo em que o músico pode ser visto examinando os rumos do líder da Liga do Norte, que respondeu mandando beijos à distância. Em uma nota, Carocio fez […]

Polícia 26 Mais ativistas do que delegados determinam o ambiente Ativistas: “Obama, você traiu nossa confiança”

Suspensão do Tesouro. Mps pediu descrédito de 6,4 bilhões de capital O motivo do fracasso das negociações entre o Uncredit e o Tesouro para a compra da Montepaschi foi a primeira demanda por um aumento de capital de US $ 6,4 bilhões. O número foi revelado durante uma investigação ontem por um inquérito parlamentar sobre o banco da CEO do Unicredit, Andrea O’Reilly. […]

Abuso de posição por Salvini & C. Crimes deliberados? Perdoe eles! Na selva de propostas para mudar a lei penal, a Liga quer cometer violações da lei. Quando eu era criança eles me deram dois quartos …

Sexto Plenário Um chinês criou “Tio Shi”. Jinping não termina o trabalho Com o Congresso de 2022 em mente, o presidente define a agenda do partido: como será a vida para o país

França Ataca agentes com uma faca, mas na Itália ele era “normal” Ele tinha uma autorização de residência na Itália, e o argelino Lactar Benraba esfaqueou a polícia em frente a uma delegacia de polícia em Cannes na manhã de ontem. Os agentes eram protegidos por coletes à prova de balas. O homem teria chamado o Profeta Muhammad. A polícia tem repetidamente alvejado terroristas na França. Em 23 de abril, […]

Paris, 216 mil pessoas foram afetadas Padres pedófilos: a igreja vende por compensação A Igreja francesa venderá seus ativos imobiliários aos afetados por padres pedófilos e buscará indenização e, se necessário, empréstimos bancários. Os bispos, que se reuniram em Lourdes por uma semana ontem, votaram em algumas medidas para lidar com o abuso sexual na Igreja. Em 5 de outubro, a Comissão divulgou o relatório Sias […]

Irmão da jéssica Autor de “Knotland” em um campista. “Muitas mulheres, não negras” De acordo com Jessica Broder, isso começou quando ela conheceu o programa Camperforce. A Amazon decidiu compensar a escassez de mão de obra nos picos de vendas, indo e voltando em depósitos do tamanho de treze campos de futebol, armados com armas de varredura, com grande número de trabalhadores em campistas, trailers e tendas. Eles são perigosos […]