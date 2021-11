“Bola de ouro, vencedor revelado com antecedência”: anúncio surpreendente

Chega o anúncio de que todos foram realocados de Portugal: segundo a ‘RTP’, da State TV, Messi será o vencedor da Bola de Ouro de 2021.

Há poucos dias, havia rumores de um suposto sucesso Bola dourada, Por versão 2021, Primeiro Robert Levantovki Então Lionel Messi. No entanto, o ‘futebol francês’ foi imediatamente rejeitado. Mas no caminho para um sucesso potencial Messi O presente desejável, de fato, não é completamente abandonado. De momento, de facto, existe até uma televisão estatal portuguesa para o transmitirPerceber Para surpreender.

Eles não têm dúvidas de Portugal: Messi será o vencedor da Bola de Ouro da edição de 2021

De Portugal, portanto, não há dúvida disso. Sucesso De Lionel Messi Importante Bola dourada, E para esta versão datada 2021. A cerimônia de premiação acontecerá França, Em Paris, no próximo dia 29 de novembro, mas, segundo a ‘RTP’, TV local portuguesa: “Messi é o vencedor da Bola de Ouro 2021“

Esta notícia foi publicada com absoluta certeza, justamente do país de nascimento Cristiano Ronaldo Incluído nos 30 finalistas. De acordo com a RTP, Messi Ele já teria fornecido os microfones do ‘futebol francês’, o de sempre Entrevista Libera o vencedor para agradecer a quem resolveu recompensá-lo. ‘Pulse’, desta forma, ganhará a sétima Bola de Ouro de sua carreira. Teremos que esperar o anúncio oficial ser lançado ainda este mês.