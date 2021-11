Milan-Inter, 90 ‘(e) aplausos. O Derby Show homenageia os Cavaleiros Kovit em campo e na arena

Noventa minutos de aplausos pelo que foi visto em campo e noventa minutos de aplausos pelo que foi visto em campo.. O derby de Madonna entre o Milan e o Inter é nesta “dupla”. Quem pagou a passagem jamais esquecerá a noite milanesa. Na verdade (e a “verdade” chave do ranking) nada mudou, graças ao empate entre Nápoles e Verona anexado ao símbolo “X” de Derby, e a distância entre as duas negociações Milão-Nápoles permanece inalterada. . E o Inter: sempre haverá uma almofada macia de sete pontos que fará Pioli e Spalti dormirem em paz neste momento.

Uma bola de futebol normal: estas são as notícias de que gostamos. Dentro e fora do campo

Mesmo os torcedores mais cínicos só podem fazer uma reverência antes de serem mostrados no gramado verde, mas acima de tudo no poleiro da arquibancada de San Siro. Não exatamente nessa ordem. Os torcedores do Milan se superaram em número porque na primeira boa oportunidade – Derby – tomaram a bola para homenagear os “heróis” de Covid: médicos, enfermeiras, Oz, que travaram a epidemia de guerra, sem conforto. Um fosso. Isso ocorre porque quando você encontra um inimigo invisível, não há muitas defesas por trás dele. Eles também foram afetados, os fãs, porque há sentimentos após a vida. E Covid lutou com os dois, atacando duramente na Lombardia. O Milan foi duramente atingido. É por isso que uma faixa diz: “Milan não se esqueceu.” O clássico, que aconteceu no domingo, 7 de novembro de 2021, foi, na verdade, também o clássico para os torcedores voltarem às arquibancadas do Milan-Inter. Enquanto a emergência de saúde operava no mixer de volume, um prazer, um som era tirado em excesso, até que a alegria foi desligada e as poltronas do bigode esvaziadas. A provocação está de volta: a chance para os torcedores de Nerasuri não serem lembrados com uma dança do que aconteceu no ano passado: o sucesso do décimo nono scudetto. Porque graças ao futebol o Milan conseguiu recuperar o sorriso e a vontade de fazer rir.

“Podemos ir para o lado? ainda não. Atacando! “

O show em campo merece um episódio à parte. Os promotores do nosso futebol e a conversa sobre a promoção da exportação de outros modelos (“Uau, como jogam no Reino Unido: que ritmos viste?” Também foram fornecidas agulhas. Um espetáculo do Milan-Inter merece ser exibido em palanque no dia da volta do Derby ao Scala.. Ritmos vertiginosos (isso também é legal na Itália?), Chances dos dois lados, as equipes foram empurradas até o fim em busca do buraco certo. Duas penalidades (a primeira a ser discutida em horas, mas a inocência de Cessie continua gigantesca), golo anterior, marca de Lottaro, marcha eterna do décimo segundo Tatarzanu, vendedores postam nos créditos finais. Em noventa minutos (com aplausos), fui capaz de explodir as plantas no campo e na cabine de comentários. Peça informações a ambas as partes Espanto Pierluigi Pardo-Francesco Guidolin, mas acima de tudo a pobre linha lateral que ouviu a linha em vão por vários minutos no primeiro tempo, Inter e Milan puxaram a bola em ritmo supersônico de uma parte do gramado. Era uma vez, até mesmo o futebol de streaming mais vingativo … parecia rápido.

Focinho Horto, sorriso da deusa, torção do mago e flop especial

E as outras quatro irmãs? Ninguém chegou perto do show do Mesa, mas não faltaram ideias e, no décimo segundo dia, foram servidos em uma bandeja de prata. Começa com a miríade de sucessos de Muse Garden Quando Juventus, Pianoconeri e Fiorentina pareciam estar em pé de igualdade. Quadrato (antes um coração ingrato) teve o cuidado de quebrar o equilíbrio e colocar pressão nas coronárias dos fãs. A vitória do Atlanta (de volta) no campo do Cagliari sofreu muito pouco, em função do Za (m) bada regular. O derby de Lodito entre Lazio e Salernitana foi para Biancocelesti, mas diante da excitante diferença de valores técnicos em campo, o cigano não hesitou em adivinhar o resultado final; No mínimo, precisava ser o “mágico”, ou Louis Alberto (que também é ininterrupto, mas quando o pincel atua naquela tela, qualquer coisa pode aparecer), para alcançar o sucesso declarado nas brincadeiras de fronteira com a ficção científica. E Roma? Meses e meses depois de competir no futebol do português Fonseca, os adeptos de Kialorochi “elogiam” os lucidanianos mais famosos (senão citações suficientes … um José Mourinho. Quer ver se o português certo é outro?

