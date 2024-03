Apenas 6 nascimentos por mil pessoas. A taxa de natalidade está caindo, especialmente no norte

A taxa de natalidade em Itália continua a diminuir, mas a um ritmo ainda mais rápido do que nos anos anteriores. Em 2023, a população global manteve-se substancialmente estável, devido a fluxos migratórios muito fortes, as assimetrias são claras entre as diferentes regiões do país: o Norte está a ganhar residentes, enquanto as regiões Sul e Interior registam agora uma contracção constante. O Sul, depois de vinte anos, terá uma taxa de fertilidade mais elevada do que o Centro-Norte. O relatório do Istat sobre os indicadores populacionais relativos ao ano passado confirma algumas tendências consolidadas e ao mesmo tempo indica uma saída definitiva da era Covid, com o número de mortes próximo dos níveis pré-pandemia. Portanto, a esperança de vida à nascença aumentou quase seis meses, para 81,1 anos para os homens e 85,2 anos para as mulheres a nível nacional. No entanto, com diferenças regionais significativas: a diferença de longevidade entre o Trentino Alto-Adige e a Campânia é de 2,9 anos, em detrimento da região sul. Uma distância que cresceu ao longo dos anos.

Nascimento: Para 7 em cada 10 pessoas, a escolha só é possível se houver equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Dupla intensidade

O facto de nascerem cada vez menos crianças não é certamente novidade: o valor de 2023 – recorda o Instituto de Estatística – é o décimo primeiro registo negativo consecutivo desde 2013. Mas o número de 379 mil recém-nascidos nascidos no mundo é inferior a quatorze mil. No ano anterior, a intensidade diminuiu cerca de duas vezes (-3,6 por cento). Em comparação com as 577 mil crianças em 2008, a taxa de natalidade relativamente elevada deste século, quase 200 mil crianças foram perdidas. Estamos com apenas seis nascimentos por mil cidadãos.

No entanto, há um elemento que deve ser olhado com especial atenção: é a taxa de fecundidade total, também conhecida como número médio de filhos por mulher, que diminuiu de 1,24 para 1,20 em 2022. Outro factor que contribuiu de forma óbvia para o declínio da natalidade nos últimos anos é a redução da filiação potencial devido às tendências demográficas nas décadas de 1980 e 1990; É preciso voltar a 1995 para encontrar o menor número médio de filhos por mulher (1,19). A diminuição da taxa de natalidade afecta tanto os cidadãos italianos como os estrangeiros: os imigrantes ainda apresentam taxas de fertilidade elevadas, que, no entanto, estão a diminuir gradualmente e a tender para outros residentes.

A região com um número médio de filhos por mulher relativamente elevado é Trentino-Alto Ádige (1,42), embora apresente a menor contração. A Sardenha está na parte inferior do ranking com seus desolados 0,91. No entanto, no geral, após vinte anos, o núcleo Sul-Norte apresenta maior fertilidade. Istad aponta outro número claramente relacionado com os anteriores: a idade média ao parto continua a avançar, subindo para 32 anos e meio.

Conforme mencionado, o número total de residentes no início de 2024 é inferior a 59 milhões. O saldo natural negativo (diferença entre nascimentos e óbitos) é compensado pela dinâmica entre entradas e saídas do estrangeiro, positiva em 274 mil unidades (graças a uma ligeira diminuição do número de compatriotas que saem do país). Assim, o número total de cidadãos italianos está a diminuir, sendo pouco menos de 53,7 milhões, enquanto os estrangeiros atingem 5,3 milhões, ou cerca de 9 por cento do total. A estabilidade da população total mascara situações distintas, com um aumento de 2,7 por mil registado no Norte face a uma queda significativa no Sul (-4,1 por mil). O Sul e as Ilhas continuam a ser castigados pelas saídas para outras partes do país e para o exterior. Particularmente afectados são aqueles no sul e fora dele, conhecidos como interiores, longe de serviços essenciais como escolas, hospitais e transportes.

ganho

O conhecido fenómeno do envelhecimento – felizmente amplificado pela diminuição da mortalidade em 2023 – pelo contrário, embora com intensidades diferentes, afecta mais ou menos toda a Itália. A idade mediana da população residente sobe para 46,6 anos (mais três meses do que em janeiro de 2023). Existem mais de 4,5 milhões de pessoas com mais de 80 anos, ultrapassando pela primeira vez o número de crianças com menos de 10 anos.

Para compreender como o país mudou, basta lembrar que o rácio está agora próximo do equilíbrio, 2,5 para 1 há vinte e cinco anos e 9 para 1 há cinquenta anos. A população em idade activa, a força de trabalho potencial do país, também está a diminuir: os italianos com idades entre os 15 e os 64 anos são agora pouco menos de 37,5 milhões. E o número de centenários também bate novo recorde: no início do ano eram cerca de 22,5 mil pessoas, um aumento de 2 mil unidades face ao ano anterior.

