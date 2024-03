Estrela portuguesa de Ventura: “Mas estamos longe da Ucrânia”

André Ventura Ele é saudado como uma estrela. Segundo apenas Matteo Salvini Nos pedidos de selfie, o líder Movimento de direita português Sega! («Pasta!» em italiano), que fundou há cinco anos, levou-o 18% de vitória nas eleições de 10 de março, apresenta-se sem esforço, com alegria e facilidade. do secretário

Tal como os outros convidados de “Winds of Change”, Etteri do League naturalmente tem grandes ideias: «Matteo é um amigo e um bom rapaz — diz Ventura, apesar de ser dez anos mais novo que o membro da Liga Norte — um grande líder”. E quando questionado sobre Maloney, diz que o seu “candidato principal, O maior é Salvini». Mas se questionado sobre o cargo do secretário do clube Guerra entre Rússia e UcrâniaA cabeça portuguesa indica distância: «Estamos muito longe deste ponto – diz ele – porque apoiamos 100% a Ucrânia. Entendo a posição dele, mas não a minha.

no Demonstração Com isso, a liga reuniu delegados para considerar a votação de junho Partidos de extrema direita e eurocépticos O novo participante de Ventura, cujos aliados na Identidade e no Partido Democrático, estão certamente em ascensão. Sua criação política Sega! Liderança forte, nacionalismo e Princípios de segurança: Da castração química de estupradores à deportação de imigrantes sem rendimentos. «A Itália está sob pressão de muitos refugiados. está fazendo a sua parte”, diz Ventura. Questionado se a estratégia italiana para evitar esse fenômeno era a de Salvini ou a de Meloni, ele respondeu diplomaticamente: “Eles fazem parte do mesmo governo, não é? Salvini diz que eles são muito parecidos. Espero que sim, e espero que continuem por muitos anos.”

Sentado ao lado de Ventura na primeira fila Gerolf Annemans, o líder de longa data do partido de independência flamengo Vlaams Belang (Interesse Flamengo), que obteve 11% nas eleições europeias de 2019, mas poderá atingir 23,5% nas próximas eleições, tornando-se o partido líder, segundo as sondagens. País. Hoje Annemans é o chefe da Identidade e Democracia. “A nossa batalha na Europa e na América é entre a liberdade e o comunismo, entre a identidade nacional e o estado imperialista chamado União Europeia.” Em palavras-chave, A luta contra a imigração ilegal: «A União Europeia perturbou a nossa cultura – palavras dele – com a imigração excessiva. Temos de parar este Parlamento Europeu.” READ Vírus Corona Toscana 22 de junho: Há 3.043 novos casos. As internações hospitalares estão em alta - Crônicas

Outro grande nome na torcida da direita é o austríaco Harald WilimskiDeputado ao Parlamento Europeu e chefe da delegação do FPÖ (Partido da Liberdade Austríaco) em Bruxelas, um movimento com uma longa tradição. Pan-germanista Nos seus primeiros dias, também atraiu nazistas nostálgicos. Hoje significa um Partido soberano e pró-Putin Aprovado nas urnas com 28% dos votos, isso o tornaria o primeiro na Áustria. Sobre as diferentes posições de Salvini e Meloni em relação a Putin, Vilimski defende-se: «Eu não trato de assuntos italianos». No entanto, reconhece que Salvini, o ministro do Interior do governo Conte, «Rejeitou a reunião de estrangeiros“, razão pela qual “toda a Europa deveria agradecer-lhe”.

Menos discreto, em linha com a mensagem do líder Marina Le Pen, o partido de direita francês Rassemblement National esteve presente na plateia. Le Pen Ele pegou Melony pela cabeça Questionando-o sobre o seu apoio a van der Leyen e Virginie Zoron, ele explica: “Vamos votar em breve e é importante nos diferenciarmos. van der Leyen. Meloni e Salvini estiveram no mesmo governo, mas não na mesma posição. Como diz Marine, os italianos devem fazer a escolha certa. Nosso candidato natural é Salvini”. Assembleia Nacional Já é o partido líder em França e continuará a sê-lo se as sondagens julgarem 31% A confirmação, a identidade e a democracia ocuparão um grande número de assentos.

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”