Taranto, grande comoção na rua após a procissão: caolho, depois mulher evita o pior – vídeo

Uma briga furiosa eclodiu durante o dia, antes do fim das procissões do Domingo de Páscoa e da Semana Santa. Um vídeo partilhado por um morador de Taranto tornou-se viral nas redes sociais, imortalizando as cenas violentas nas ruas da sua cidade. No vídeo, cerca de quinze pessoas podem ser vistas chutando, socando e empurrando umas às outras. Os combates eclodiram nas ruas do bairro Tre Carrare, mais precisamente na Via Cesare Battisti. Nas imagens, algumas pessoas podem ser vistas brigando na rua e outras quebrando vitrines.

A certa altura, um homem caminha da briga até o carro, onde pega um objeto do porta-malas. Depois disso, ele caminha novamente em direção ao grupo de combate com um olhar ameaçador, mas uma mulher o impede e o convence a se afastar. Alguns transeuntes deram o alarme e alguns moradores filmaram toda a cena das suas varandas com vista para a rua. Alguns carros da polícia intervieram no local e agora trabalham para identificar os responsáveis ​​e esclarecer os motivos da luta massiva. Uma pessoa sofreu um ferimento na cabeça e foi levada ao hospital pela ambulância 118.

Vídeo: Facebook/Taranto sozinho

consulte Mais informação: