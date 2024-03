Sonho de Leo, os portugueses estão a um passo da lenda: vai acontecer hoje

Leo, novo gol com a camisa do Milan (LaPresse -spaziomilan.it)

Rafa Leo se tornou a estrela do clube rossonero desde 2019. Esta noite os portugueses podem comemorar um marco importante.

Nome de um jovem promissor em 1º de agosto de 2019 Rafael Leão Milão comprou. Convertido de Lírio Por uma quantia de cerca de 49 milhões aos rossoneri, Leo entrou no Campeonato Italiano. Desde então, o novo atacante português do Milan assinou contrato vinculado à camisa rossonera. Um pacto duradouro com o diaboParece mais forte do que nunca hoje.

Fora da temporada, o atacante português, nascido em 1999, subiu na hierarquia e se tornou um dos pilares do Milan de Stefano Pioli. Ele tem 53 gols e 44 assistências com a camisa rossoneraOs números de um campeão que ficaram gravados no coração dos torcedores do Milan ao longo do tempo. Leo pode alcançar um marco importante esta noite Marca sua estreita ligação com a camisa rossonera e é um ponto crucial em sua carreira no futebol.

Fiorentina x Milan: Leo comemora sua 200ª partida pelos rossoneri

Esta noite, em Florença, o avançado do AC Milan, Raffaele Leo, assinalará o marco mais importante da sua carreira. Os portugueses, de facto, iriam celebrá-lo O 200º look com a camisa do Milan.

Desde que ingressou no clube rossonero vindo do Lille, no verão de 2019, Leo provou que sua combinação explosiva de talento inato, ritmo, técnica e visão de jogo o tornam uma verdadeira joia do futebol.

Muito tempo se passou desde sua primeira aparição no Milan. A primeira com a camisa rossonera Isso foi precedido por uma partida épica onde Diavolo perdeu por 1 a 0 na Dacia Arena Em 25 de agosto de 2019 contra a Udinese. Daquele momento (alguns minutos de uso) até hoje, Leo cresceu tanto e se tornou uma peça fundamental do Milan que merece vestir a camisa 10.

Esta noite, contra a Fiorentina, Leo comemoraria um total de 200 partidas pelos rossoneri (155 somente na Série A). O mundo do futebol espera para ver o que o futuro reserva para este extraordinário talento português enquanto ele se prepara para desfrutar de um novo desafio em campo que é crucial neste momento da temporada para o segundo classificado Milan. Deixe sua marca na história do Milan e do futebol mundial.