Outubro vem com a última chuva, depois sol e calor do verão »ILMETEO.it

Entrevista meteorológica com o meteorologista Mattia Cuzzoni: Última chuva, depois vem o sol de outubro e o calor do verão

Outubro está chegando

Ottobrata na Itália vem com dias ensolarados e temperaturas acima de 25/27°C de norte a sul.

Nós perguntamos Mattia CusoniMeteorologista do site www.iLMeteo.it, O que contém este Autobrata?

O termo ‘autoprata’ deriva da tradição romana de ir aos Castelli, ou seja, às montanhas alpinas, em outubro; O clima de Roma realmente oferece períodos quentes e ensolarados todos os anos neste mês a partir de hoje: este ano o bom tempo no início de outubro não se limita às muralhas romanas, mas se espalha por todo o nosso país.

Boas notícias, o mau tempo acabou?

Absolutamente não, antes desta fase quente que começa aos poucos, ainda estamos focados em relembrar tempestades severas, tradição e o pior mês de setembro: hoje espera-se instabilidade no sul e em parte das regiões centrais. Norte da Sicília, Calábria, Campânia, Basilicata e Puglia experimentarão chuva. Momentos instáveis ​​locais também não são descartados na Lazio, Abruzzo e Molise até os Apeninos do norte com nuvens baixas irritantes entre o Levante Liguria e a Alta Toscana.

Do mau tempo ao otoprata: não sabemos mais como nos vestir, o que devemos fazer?

Sim, é verdade, este ano estamos de volta para fazer uma mudança sazonal no sempre surpreendente traje Chilli. De 34°C em Siracusa a 30°C em Bolzano, toda a Itália experimentará a chegada do verão de 2022, com uma situação de alta pressão permanecendo conosco por pelo menos uma semana.

Então, o verão está realmente voltando?

Claro, vamos lembrar desta prova de intempéries na próxima semana: Como há uma ‘cauda de inverno’, há uma ‘cauda de verão’.