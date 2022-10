TMW / TuttoC.com

Com nota oficial, Piacenza Calcio 1919 anuncia que garantiu os direitos dos serviços do futebolista Angelo Persia. Pérsia, um meio-campista nascido em 1998, cresceu nas academias de Avesano e Roma. Ele voltou de temporadas em Fermanagh, Teramo e Campobasso, onde, no último campeonato da Série C, marcou três gols em 21 jogos.

O Taranto Football Club 1927 anuncia a confirmação do jogador de futebol Gaston Manuel Romano conhecido como Gaston Manuel Romano, meio-campista argentino Chappie nascido em 25 de março de 1998 em Buenos Aires. Depois de dividir o processo juvenil entre River Plate e Huracan, Chappie mudou-se para Portugal. Em 2019, de 2019 a 2021 joga pelo Espinho e Estrella, em 2020/21 foi promovido à Serie B portuguesa apesar de ter perdido a final do playoff devido à reforma do campeonato local. No geral, ele tem 58 jogos e 6 gols em sua experiência em Portugal em todas as competições. A transferência do novo jogador do Rossoblu veio a tempo de permitir que Capuano o convocasse para o clássico do Campeonato contra o Foggia.

Marco Marchionni é a primeira escolha de Foggia para o banco deixado vago após seu divórcio com Boscaglia. De acordo com informações recolhidas pela nossa equipa editorial, o clube da Puglia espera até 2024 para se libertar do Novara, ligado ao Piemonte. Um contrato anual com opção de renovação está disponível para ele.

Entre as notas felizes do difícil início do campeonato em Alessandria estão as atividades do goleiro Christian Marietta, nascido em 2002, que também está atraindo a atenção de clubes de alto nível. De acordo com informações coletadas por nossa equipe editorial, Frosinone pediu informações a Gray.

Kingsley Boateng ainda é o herói de março? De acordo com o que nossa equipe editorial reuniu, o ex-atacante do Fermanagh pode se encontrar de volta à região de Marche nesta temporada. Fazer mais do que uma reflexão tardia para abordar a classe 94 é na verdade o Ancona.