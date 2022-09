Milan, Leo quer ficar, mas reformas exigem 60 milhões de euros

2024 ainda está longe, mas é difícil manter a calma e a calma quando se trata de atualizações de campeões. Em caso afirmativo, o modelo em questão é chamado Rafael Leão, céu aberto. O atacante compartilha Milão Vontade de continuar a aventura, mas há milhões de pessoas entre o dizer e o fazer. Tantos milhões.

Ajuste de engajamento

Desta vez, ás Português Ele ganha “apenas” um milhão e meio de euros e com certeza vai precisar UMA Ajuste de engajamento. O MVP do último campeonato pede mais de quatro vezes: 7 milhões de euros. Milan resiste, mas tende a negociar para manter Leo por perto. O fechamento pode chegar a 6 milhões em cinco anos, mas esse ajuste não é o único obstáculo que os Devils precisam superar.

Negociação de renovação

Um “peso” nos cofres do Milan é uma indenização de 19 milhões de euros (incluindo juros). Jogo Lisboa Pela decisão unilateral em 2018. Um pagamento parcial ao clube rossonero: estamos falando de 15 milhões de euros. Eles falam sobre um encontro de Portugal Maldini e os líderes lusitanos para encontrar um local de encontro. O objetivo é estar pronto no próximo verão, com uma quantidade razoável de força de vendas no momento da venda.

Assim, o enigma é apresentado com um lado de milhões: o Milan deve decidir se deve investir 65 milhões de euros No Leo, 50 milhões para o contrato (graças ao mandato de crescimento) e 15 para o Sporting.