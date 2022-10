Cristiano Ronaldo é o rei das redes sociais: o português é o mais influente, seguido de Messi, Neymar e Mbappé

Uma de suas postagens vale quase US$ 3,6 milhões. Cristiano Ronaldo Afirma-se como o rei dos futebolistas nas redes sociais Messi, Neymar E Kylian Mbappé. Este é um ranking dos jogadores mais influentes InstagramQuem vai participar da Copa do Mundo? FIFA 2022, 20 de novembro a 18 de dezembro no Catar. De acordo com uma pesquisa social da Nielsen, o atacante de Portugal venceu Lionel Messi pela Argentina, Neymar pelo Brasil e Kylian Mbappe pela França.

Mais informações





Ronaldo no palco

Depois de Ronaldo, mais de um milhão de dólares atrás, está Messi, cujo valor médio por um único post é de 2,6 milhões de dólares, enquanto Neymar e Kylian Mbappé estão igualmente acima de 1 milhão. Os rankings da Nielsen são baseados em uma série de indicadores-chave de desempenho relacionados a patrocínios, número de seguidores, engajamento de conteúdo, crescimento de fãs e o valor de mídia equivalente do conteúdo de marca de cada jogador.

Crescimento vertiginoso

Desde que deixou a Juventus, Ronaldo acumulou seguidores no Instagram apenas no ano passado, com um salto de 47% nos seguidores, quebrando a marca de 472 milhões. Mas há outros grandes exemplos; O jogador brasileiro de 22 anos Vinicius Junior viu um aumento de 90% em seus seguidores desde que marcou o gol da vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Mas o time mais influente é a França, a equipe campeã mundial com mais de 10 milhões de seguidores, Brasil e Portugal.