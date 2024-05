Trianon Viviani – Novo concerto de Teresa Salquero com o quarteto de cordas Solis intitulado “Canti naviganti” esta noite às 21h

O projecto da conceituada cantora portuguesa com o Quarteto de Cordas Solis começa em Nápoles:

Novo concerto “Canti naviganti” Canção napolitana encontra portuguesa

Participará o percussionista Rui Lopato

Amanhã, sexta-feira, 10 de maio, às 21h



Parte de Nápoles Trianon Viviani. Amanhã Sexta-feira, 10 de maio. Às 21h, novo concerto de Teresa Salguero com Quarteto de Cordas Solis. Intitulado "Canções de vela".

O quinto capítulo da cantora portuguesa que é solista dos Madridius há vinte anos”O mundo para em Nápoles“, análise Teatro da Canção Napolitana Com artistas internacionais que lidam com a tradição musical napolitana.

Encontro entre Teresa Salguero e o Quarteto de Cordas Napolitano Solis, com a participação do percussionista Rui LopadoUm itinerário artístico/musical entre Nápoles e Lisboa leva-nos à exploração, revelando que as duas cidades mundiais têm muito em comum.

A capital napolitana é um lugar de alma que se torna um lugar físico, uma antiga encruzilhada de culturas, onde trocas e encontros se entrelaçam como as suas vielas, dando vida a histórias maravilhosas contadas através da música.

A capital portuguesa é uma cidade de janelas semifechadas, onde sopram leves mas insistentes brisas marítimas, um país de grandes partidas e de muitos regressos, um lugar que fala bem da essência de um povo corajoso, de grande inteligência. e navegadores até as terras do inferno.

O programa apresenta algumas composições originais nascidas do encontro entre o coro e o quarteto de cordas, para depois rever as obras-primas clássicas da melodia napolitana dos séculos XVI a XX. Canção emocional Como EA Mario, e Português, Fado barco preto Do poeta David Mourão-Ferreira, com vitória de Amalia Rodríguez.

Um quarteto de cordas solis é composto por violinistas Vincenzo de Donna E Luigi Di MaioDo violista Gerardo Morone e violoncelista António de França.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, pré-venda autorizada e online no Circuito AzzurroService.net . A bilheteria funciona de segunda a sábado, das 10h às 13h30 e das 16h às 19h; Aos domingos, das 10h às 13h30. Telefone 081 0128663, e-mail [email protected] .

Trianon conta com apoio de Viviani Ministério da CulturaO Região da Campânia (Fundo Geral e PoC 2014-2020) e isto Metropolita de NápolesSob suporte Roy Campânia.