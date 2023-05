Roma em alarme, Mourinho já não tem escolha | O fim é duro e o adeus é inevitável

Uma decisão sensacional do seleccionador de Portugal.

A temporada da Roma até este ponto pode ser definida como positiva. Os Giallorossi, salvo derrota na Taça de Itália, continuam na luta pela Liga Europa, onde defrontam o Bayer Leverkusen nas meias-finais, e vão à procura do apuramento para o Campeonato. A próxima Liga dos Campeões é o principal objetivo do clube neste início de temporada. Grande parte do bom ano do Magic vai para José Mourinho, é claro.

Embora O futuro de algo especial na capital não é tão claro. De facto, este ano o treinador lusitano criticou frequentemente a direcção pela falta de profundidade do plantel e pela falta de suplentes de alto nível. Parece haver uma relação tensa com o clube, e Mou pode se despedir do Trigoria no final da temporada, apesar de seu contrato com o Lupa ainda valer por mais de um ano.

Essas possibilidades irão então disparar Muitas equipes interessadas em português, que está mais confortável financeiramente que a Roma no que diz respeito ao salário do treinador e ao dinheiro que pode aplicar no mercado. Se o Chelsea aparece isolado na corrida pelo treinador, o PSG é forte nele, sem esquecer o percurso árabe que o pode eclipsar na medalha de ouro. No entanto, Mourinho recentemente tomou a decisão oficial de anunciar sua despedida final, para grande consternação dos Giallorossi.

A situação em casa em Roma

O hospital de Trigoria está praticamente lotado. De fato, há muitos feridos na casa dos romanistas, alguns deles já podem dizer que a temporada acabou cedo. Karsdorp, Wijnaldum, Kumbulla, Llorente e Belotti também podem se juntar a Paulo Dybala, que ainda sente dores e é uma dúvida para a corrida de Monza.

Para não esquecer a desqualificação que teve de cumprir Nemanja Matic Precisamente contra Brianzoli, que se seguiu a um cartão amarelo no jogo contra o Milan, que provocou o alarme.

Uma despedida inevitável

Esta grave situação de lesão obriga Mourinho a fazer uma escolha forçada. na verdade português Ele definitivamente vai dizer adeus aos turnovers neste final de temporadaPelo número de homens que praticou.

Então não é uma boa notícia para Roma, eu acho Muitos compromissos íntimos Ele terá que enfrentar maio entre o Campeonato e a Liga Europa.