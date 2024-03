Reflexão. A Revolução Portuguesa Vista por Outros (1974-2024)

Descrição do Evento

A chamada Revolução dos Cravos (“Revolução dos Cravos”) de 25 de Abril de 1974 pôs fim a um longo período de ditadura do Estado Novo e iniciou a mudança revolucionária (1974-1975), culminando com a promulgação da constituição democrática de 1976. Aprovou o fim da “ditadura, da opressão e do colonialismo em Portugal”. Pelas condições específicas das suas características – tendo em conta as circunstâncias históricas e os efeitos de longo prazo do tempo e do espaço – estes acontecimentos criaram um interesse particular no panorama sociopolítico e na opinião pública mundial, no momento da sua ocorrência. Nas décadas subsequentes.

A jornada de estudos, que se realiza no dia 25 de abril para assinalar o seu cinquentenário, pretende dar uma visão geral das “repercussões” que a Revolução Portuguesa teve noutras sociedades e culturas.

Organização: Enrico Martins, Andrea Ragusa (Universidade de Parma, Departamento DUSIC).

Apoio: Embaixada de Portugal (Roma), Município de Parma.

Em colaboração com Gazzetta di Parma.